Trastornos que requieren cirugía durante el embarazo

Si se desarrolla una apendicitis durante el embarazo, se practica una intervención quirúrgica para extirpar el apéndice (apendicectomía) de forma inmediata, ya que la ruptura del apéndice puede ser mortal. No es probable que una apendicectomía cause lesiones al feto o que provoque un aborto espontáneo. Sin embargo, la apendicitis puede ser difícil de reconocer durante el embarazo. El dolor tipo cólico producido por la apendicitis se asemeja a las contracciones uterinas, que son frecuentes durante el embarazo. El apéndice es empujado hacia la parte superior del abdomen a medida que el embarazo progresa, así que la localización del dolor ocasionado por la apendicitis puede no ser la que se espera.

Si una mujer tiene síntomas sugestivos de apendicitis, debe informar a su médico. Estos síntomas incluyen un dolor abdominal que dura más de 6 horas, sobre todo si se acompaña de náuseas y vómitos.