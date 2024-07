Otras fiebres maculosas

Para prevenir estas infecciones, deben tomarse medidas para evitar las picaduras de garrapatas.

Evitar el acceso de la garrapata a la piel, para lo cual se recomienda

Permanecer en caminos y senderos

Introducir los bajos de los pantalones en las botas o calcetines

Vestir camisas de manga larga

Aplicar un repelente con dietiltoluamida (DEET) sobre la piel

La DEET debe utilizarse con precaución en niños muy pequeños, ya que se han comunicado casos de reacciones tóxicas. La permetrina en la ropa resulta efectiva para matar las garrapatas. En las zonas endémicas donde son frecuentes las infecciones transmitidas por garrapatas es esencial comprobar con frecuencia que no se lleve ninguna garrapata encima, especialmente en las zonas corporales con pelo y en el caso de los niños.

Retirar las garrapatas hinchadas con cuidado y no aplastarlas entre los dedos, ya que el hecho de aplastar la garrapata puede facilitar la transmisión de enfermedades. No debe apretarse ni aplastarse el cuerpo de la garrapata. Para extraer la garrapata, se recomienda ejercer una tracción gradual sobre la cabeza con unas pequeñas pinzas. El punto por el que había estado fijada a la piel se debe limpiar con alcohol. La vaselina, los fósforos encendidos y las sustancias irritantes no son formas eficaces para extraer las garrapatas de la piel y no se deben utilizar.

No se dispone de medios prácticos para eliminar áreas enteras de garrapatas. Sin embargo, la cantidad de garrapatas puede reducirse en áreas donde son habituales haciendo que el ambiente sea menos atractivo para los animales que las portan. Por ejemplo, se puede conseguir que las zonas sean menos atractivas para los ratones eliminando las pilas de madera y la hojarasca, podando las hierbas altas y barriendo alrededor de las casas, especialmente las áreas de recreo. Los ratones pueden esconderse y anidar en dichos lugares.