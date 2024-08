Obstrucciones del oído

Para eliminar el cerumen, el médico puede usar

Una cureta (un instrumento con una especie de asa en su extremo) para la extracción del cerumen

Un dispositivo de succión

Estos métodos pueden ser más rápidos y seguros que el uso de agua para eliminar la cera (irrigación). En algunas ocasiones se lleva a cabo la irrigación, que puede combinarse con un agente para ablandar la cera del oído. La irrigación se descarta definitivamente si la persona tiene o ha tenido una perforación timpánica (agujero en el tímpano), ya que el agua puede entrar en el oído medio (un espacio lleno de aire al otro lado del tímpano) y provocar una infección en dicha zona. Igualmente, se evitará utilizar irrigación si hay alguna secreción del oído, pues esta puede proceder de un tímpano perforado. La irrigación tampoco se utiliza en personas con una infección de oído, diabetes mellitus, con cualquier trastorno que debilite el sistema inmunitario, que se hayan sometido previamente a radioterapia de cabeza y cuello, y con ciertas anomalías del canal auditivo o que tomen medicamentos anticoagulantes. El modo más seguro de eliminar las secreciones del oído es utilizar un pequeño dispositivo de succión y un microscopio.

Ciertos disolventes (como el docusato sódico líquido, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la glicerina o el aceite mineral) ayudan a suavizar el cerumen antes de que el médico intente extraerlo. Sin embargo, estos disolventes no se pueden usar a largo plazo porque pueden irritar la piel o causar reacciones alérgicas en el canal auditivo. No se debería extraer el cerumen en casa usando bastoncillos con la punta de algodón, horquillas, lápices, velas auriculares ni cualquier otro instrumento. Tales intentos suelen simplemente compactar el cerumen hacia dentro y pueden lesionar el tímpano. Poner una vela encendida en el oído no es eficaz ni seguro para eliminar el cerumen. Esta práctica se desaconseja totalmente.

Algunas personas necesitan una limpieza periódica por parte de un médico, ya que tienen un canal auditivo estrecho, su cerumen es pegajoso o grueso, o sufren una afección cutánea crónica en el canal auditivo.