Una de las líneas de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) está formada por glóbulos blancos (leucocitos) que se desplazan por el torrente circulatorio y penetran en los tejidos con el objetivo de detectar y atacar a microorganismos y a otros invasores. (Véase también Introducción al sistema inmunitario.)

Esta defensa tiene 2 partes:

Inmunidad innata

Inmunidad adquirida

La inmunidad innata (natural) se denomina así porque es congénita y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. Por lo tanto, proporciona una respuesta inmediata a los invasores. Sin embargo, los componentes de este tipo de inmunidad tratan a todos los invasores de la misma forma. Reconocen solo un número limitado de moléculas de identificación (antígenos) en los invasores, aunque estos antígenos están presentes en muchos invasores diferentes. La inmunidad innata, a diferencia de la inmunidad adquirida, no tiene memoria de los encuentros, no tiene registro de los antígenos extraños específicos y no ofrece ninguna protección constante frente a una futura infección.

Los glóbulos blancos que intervienen en la inmunidad innata son

Monocitos (que se desarrollan en macrófagos)

Neutrófilos

Eosinófilos

Basófilos

Células NK (linfocitos citolíticos naturales)

Cada clase tiene una función distinta.

Otros participantes que intervienen en la inmunidad innata son

Mastocitos (a veces también considerados glóbulos blancos)

Sistema del complemento

Citocinas

Monocitos y macrófagos Los macrófagos se desarrollan a partir de un tipo de glóbulo blanco denominado monocito. Los monocitos se convierten en macrófagos cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando aparece una infección, los monocitos se desplazan hacia los tejidos. Allí, en un periodo de unas 8 horas, los monocitos aumentan de tamaño considerablemente y producen gránulos en su interior, tras lo que se convierten en macrófagos. (Todos los tipos de glóbulos blancos que contienen estos gránulos también se denominan granulocitos). Los gránulos están llenos de enzimas y de otras sustancias que ayudan a destruir y a digerir las bacterias y otras células extrañas. Los macrófagos permanecen en los tejidos e ingieren las bacterias, las células extrañas y las células dañadas y muertas (el proceso mediante el cual una célula ingiere un microorganismo, otra célula o fragmentos celulares se conoce con el nombre de fagocitosis y las células que los ingieren se denominan fagocitos). Los macrófagos segregan sustancias que atraen a otros glóbulos blancos al lugar de la infección. Los macrófagos también ayudan a los linfocitos T a reconocer a los invasores y, por lo tanto, también participan en la inmunidad adquirida.

Neutrófilos Los neutrófilos, la clase de glóbulos blancos (leucocitos) más abundante en el torrente sanguíneo, se encuentran entre las primeras células inmunitarias que participan en la defensa frente a la infección. Son fagocitos, que ingieren bacterias y otras células extrañas. Contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan a destruir y a digerir estas células. Los neutrófilos circulan en el torrente sanguíneo y deben recibir señales para salir de él y entrar en los tejidos. A menudo, la señal proviene de las propias bacterias, de las proteínas del sistema del complemento o de los tejidos dañados, todos los cuales producen sustancias que atraen a los neutrófilos a la zona conflictiva. (El proceso por el que se utilizan sustancias para atraer a las células a una zona determinada se denomina quimiotaxia). Los neutrófilos también liberan sustancias que forman fibras en el tejido circundante. Estas fibras atrapan bacterias, lo que evita que se diseminen y las hace más fáciles de destruir.

Eosinófilos Los eosinófilos pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas que son demasiado grandes para poder ingerirlas. Contienen gránulos que liberan enzimas y otras sustancias tóxicas cuando encuentran células extrañas. Estas sustancias perforan las membranas de las células atacadas. Los eosinófilos circulan por el torrente sanguíneo. Sin embargo, son menos activos contra las bacterias que los neutrófilos y los macrófagos. Una de sus funciones principales consiste en adherirse a los parásitos y facilitar así que queden inmovilizados y puedan ser destruidos. Los eosinófilos ayudan a destruir las células cancerosas. También producen sustancias químicas implicadas en la inflamación y en las reacciones alérgicas. Cuando se padecen alergias, infecciones parasitarias o asma, el torrente sanguíneo presenta más eosinófilos que cuando no se sufren estos trastornos.

Basófilos Los basófilos no ingieren células extrañas. Contienen gránulos llenos de histamina, una sustancia que participa en las reacciones alérgicas. Cuando los basófilos encuentran alérgenos (antígenos que causan reacciones alérgicas), liberan histamina. La histamina aumenta el aporte de sangre a los tejidos dañados, lo que da lugar a hinchazón e inflamación. Los basófilos también producen sustancias que atraen a los neutrófilos y a los eosinófilos a la zona conflictiva.

Células NK (linfocitos citolíticos naturales) Las células NK (linfocitos citolíticos naturales) se suelen denominar células asesinas naturales porque están listas para destruir en cuanto se forman. Estos linfocitos reconocen las células infectadas o cancerosas, se adhieren a ellas, y después liberan enzimas y otras sustancias que dañan las membranas externas celulares de esas células. Son importantes en la defensa inicial frente a las infecciones víricas. Además, producen citocinas que regulan algunas de las funciones de los linfocitos T y B y de los macrófagos. Algunas células asesinas naturales se comportan de cierta manera como las células T de la respuesta adquirida y, por lo tanto, se denominan células T asesinas naturales (NKT, por sus siglas en inglés).

Mastocitos Los mastocitos están presentes en los tejidos. Su función se asemeja a la de los basófilos en la sangre. Cuando detectan un alergeno, liberan histamina, además de otras sustancias implicadas en las reacciones inflamatorias y alérgicas.

El sistema del complemento está compuesto por más de 30 proteínas que actúan en secuencia: una proteína activa a otra, que a su vez activa a otra y así sucesivamente como defensa frente a la infección. Esta secuencia se denomina cascada del complemento. Las proteínas del complemento tienen varias funciones, tanto en la inmunidad adquirida como en la innata: Destruir las bacterias directamente

Ayudar a destruir las bacterias adhiriéndose a ellas y facilitando de ese modo su identificación e ingestión por parte de los neutrófilos y de los macrófagos

Atraer macrófagos y neutrófilos a la zona conflictiva

Neutralizar los virus

Ayudar a las células inmunitarias a recordar a invasores específicos

Promover la formación de anticuerpos

Aumentar la efectividad de los anticuerpos

Ayudar al organismo a eliminar las células muertas y los complejos inmunitarios, que constan de un anticuerpo adherido a un antígeno.