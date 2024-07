Quienes consumen grandes cantidades de marihuana durante un tiempo prolongado pueden desarrollar problemas respiratorios como

Bronquitis

Sibilancias

Tos

Aumento de las flemas

Dolor abdominal y síndrome de vómitos cíclicos

Sin embargo, las personas que fuman marihuana no desarrollan la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, ni siquiera las que fuman a diario. No hay pruebas de que exista riesgo aumentado de cáncer de cabeza y cuello o de vías respiratorias como lo hay en los fumadores de tabaco.

Estudios recientes sugieren que el consumo de marihuana iniciado en la adolescencia puede conducir a deterioro cognitivo y alteraciones cerebrales.

La hiperemesis por cannabinoides es un síndrome recientemente descrito en el que las personas que llevan mucho tiempo consumiendo marihuana sufren crisis alternas de náuseas y vómitos. El síndrome suele remitir en 48 horas. Tomar baños calientes proporciona un cierto alivio y es el indicio más claro para que los médicos diagnostiquen la enfermedad.

Algunos estudios muestran que las mujeres que fuman marihuana tienen menos probabilidades de concebir. Las que quedan embarazadas pueden tener bebés más pequeños que las no consumidoras, pero el efecto parece pequeño. El delta-9-THC pasa a la leche materna, pero no se han detectado efectos dañinos en los bebés. Sin embargo, se recomienda que las mujeres embarazadas, que están intentando quedarse embarazadas o en periodo de lactancia no consuman marihuana.

Los hombres que fuman marihuana con frecuencia tienen un recuento de espermatozoides reducido, lo que resulta en una posible disminución de la fertilidad.