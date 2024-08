Un día en el hospital

A menudo, el día en el hospital comienza cuando el personal de enfermería o técnico extrae sangre, habitualmente entre las 5 y las 8 de la mañana. La extracción se realiza temprano para que los clínicos del servicio hospitalario puedan revisar los resultados relativamente pronto.

La visita médica o pase de planta se realiza al menos una vez al día. Durante esta visita, el médico hace lo siguiente:

Pregunta al paciente acerca de sus síntomas

Practica cualquier exploración clínica necesaria

Informa al paciente sobre las pruebas programadas y los cambios en el plan de tratamiento

Le pone al corriente sobre su progreso general

Estas visitas suelen tener lugar por la mañana. El médico puede visitar al paciente varias veces al día si está grave o está empeorando. En algunos casos, el médico puede estar acompañado por un miembro del personal de enfermería o de farmacia, médicos en formación o una combinación de profesionales de la salud.

Para prepararse para estas visitas, el paciente (o sus familiares) pueden hacer lo siguiente:

Escribir las preguntas que puedan surgir a lo largo del día para ayudarles a recordar lo que les gustaría preguntar a su médico durante la visita

Tomar notas durante la visita debido a que la cantidad de información puede ser abrumadora

Que esté presente algún familiar o amigo durante la visita (especialmente cuando el paciente no puede comunicarse o comprender la situación debido a demencia u otro trastorno grave)

Designar a un miembro de la familia para que comunique al resto de la familia y amigos lo que está ocurriendo para que el médico o los otros miembros del equipo no tengan que repetir la información

Debido a que en el hospital pueden ocurrir casos urgentes el momento de la visita del médico puede ser impredecible. Se puede preguntar al médico la hora aproximada de la visita. Tener una idea de cuando va a venir el médico puede ser útil si desean estar presentes familiares o amigos. Los cirujanos pueden pasar visita muy temprano (entre las 6 y la 9 de la mañana) si tienen programada cirugía ese día.

Otros miembros del personal suelen entrar varias veces al día y proporcionar la mayor parte de la asistencia diaria en el hospital. Se incluyen los siguientes:

El personal de enfermería, que por lo general administra los medicamentos a los pacientes

Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, quienes pueden acudir de manera regular para ayudar con los ejercicios

El personal técnico de atención al paciente (también denominado personal auxiliar de enfermería), que proporciona ayuda con las comidas y ayuda en el baño, además de otros cuidados personales si el paciente los necesita

Los familiares pueden colaborar en la atención hospitalaria, pero dicha atención se debe coordinar con el personal del hospital para que sea lo más eficaz, segura y eficiente posible.

Las enfermeras y otros miembros del personal animan a todos los pacientes ingresados a que se levanten de la cama, a menos que un médico recomiende que permanezcan en cama debido a su condición clínica. Permanecer en cama durante largos periodos de tiempo puede causar muchos problemas, como debilidad muscular, coágulos de sangre y estreñimiento (véase Problemas relacionados con el reposo en cama). Para evitar estos problemas, los pacientes deben pasear por los pasillos varias veces al día y comer en una silla junto a la cama en lugar de comer en la cama. Deben consultar a la enfermera para ver si pueden hacer estas actividades por su cuenta o si necesitan supervisión o la ayuda de un miembro del personal.

Las comidas se entregan en la habitación del hospital. Después de que se haya prescrito una dieta que satisfaga las necesidades médicas de un paciente, éste puede solicitar con antelación ciertas comidas del menú del hospital. Si un paciente tiene problemas de comunicación, un miembro del personal puede ayudarle a pedir comida. Si no se ha solicitado una comida determinada, se envía al paciente una comida preseleccionada que se adapte a sus necesidades médicas. Si se ha prescrito una dieta especial (como una dieta baja en azúcar para una persona con diabetes), el paciente no puede solicitar algunos de los elementos del menú. Debido a que algunas enfermedades requieren dietas especializadas, no se debe llevar al hospital comida de casa o de un restaurante a menos que se tenga el consentimiento del personal de enfermería o del dietista.