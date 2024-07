Anomalías cutáneas que afectan al pene

Cánceres cutáneos locales (in situ) del pene

Cánceres cutáneos locales (in situ) del pene

Los cánceres locales de la piel del pene pueden incluir

Eritroplasia de Queyrat

Enfermedad de Bowen del pene

Papulosis bowenoide

Adenocarcinoma

Enfermedad de Paget del pezón

La eritroplasia de Queyrat y la enfermedad de Bowen del pene son áreas bien definidas de pigmentación rojiza y aterciopelada en el glande (eritroplasia de Queyrat) o áreas endurecidas de color entre blanco y gris en la diáfisis (enfermedad de Bowen), principalmente en hombres no circuncidados. La eritroplasia de Queyrat es un carcinoma de células escamosas in situ (cáncer de piel superficial) del glande del pene o del prepucio, mientras que la enfermedad de Bowen del pene es un carcinoma de células escamosas in situ de la piel en el eje del pene.

La papulosis bowenoide aparece en forma de pequeñas protuberancias, por lo general múltiples, en la diáfisis del pene. Con frecuencia se desarrolla en personas infectadas por el virus del papiloma humano.

La enfermedad de Paget del pezón (que no debe confundirse con la enfermedad de Paget del hueso) es un cáncer poco común que puede ocurrir en otras zonas además de los senos, incluyendo el pene.

El médico extrae una muestra de tejido para su examen (biopsia) para determinar el tipo de cáncer y para asegurarse de que el cáncer no se ha diseminado más allá de la piel.

Para eliminar el cáncer pueden utilizarse crema de fluorouracilo, un procedimiento quirúrgico, o terapia con láser. Los hombres afectados deben ser monitorizados regularmente para detectar posibles recidivas o diseminaciones porque estas lesiones pueden convertirse en cánceres más invasivos.