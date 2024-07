University of Colorado

Las malformaciones anorrectales son defectos congénitos en donde la apertura del ano es estrecha, cubierta de piel o no existe.

Los bebés pueden desarrollar obstrucción intestinal.

El diagnóstico se basa en la exploración física y en radiografías.

Se necesita cirugía para corregir el defecto.

El ano es la abertura que existe al final del tubo digestivo, por la cual las heces abandonan el organismo. El recto es la bolsa del intestino grueso que contiene las heces antes de la defecación. En las malformaciones anorrectales, el área donde debe estar el ano puede estar recubierta de piel con varios centímetros de grosor o sólo una delgada membrana. La abertura al ano puede ser estrecha o puede faltar por completo.

La atresia anal se produce cuando los intestinos no se desarrollan adecuadamente mientras el feto crece. No se sabe por qué los intestinos no se desarrollan adecuadamente.

La mayoría de los bebés con atresia anal presentan algún tipo de conexión anómala (fístula) entre el ano y la uretra, la zona que se encuentra entre la uretra y el ano (el periné), la vagina o rara vez la vejiga. La atresia anal se produce habitualmente junto con otros defectos congénitos, como defectos de la columna vertebral, el corazón, los riñones y los miembros. Los bebés afectados también pueden tener fístula traqueoesofágica y atresia esofágica.

Los bebés con atresia anal no pueden defecar normalmente después del nacimiento. Finalmente, si el defecto no se trata, se desarrolla una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es un bloqueo que impide completamente o altera de manera importante el tránsito del contenido intestinal. Los síntomas de la obstrucción intestinal en bebés suelen consistir en dolor, irritabilidad, vómito e hinchazón abdominal.

(Véase también Introducción a los defectos congénitos del aparato digestivo.)

Diagnóstico de malformaciones anorrectales Exploración física

Pruebas de diagnóstico por la imagen (radiografías, ecografía) Al realizar la primera exploración física después del nacimiento, los médicos suelen detectar esta malformación mirando el ano, antes de que aparezcan los síntomas. Mediante radiografías, un radiólogo puede ver la ubicación y determinar otros detalles de la fístula. También se puede hacer una ecografía para determinar el tipo de malformación y buscar otros defectos.