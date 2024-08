Durante la primera semana de la infección, el virus Zika está presente en la sangre. Cuando los mosquitos pican a una persona infectada, ingieren sangre que contiene el virus. El virus se replica en los mosquitos y, al cabo de unos días, cuando los mosquitos pican a otra persona, pueden transmitirle el virus.

Las personas que han viajado a áreas donde la infección por el virus Zika es común pueden tener el virus Zika en su sangre cuando regresen a casa. Si viven en una zona con mosquitos Aedes, pueden recibir la picadura de un mosquito, que transmitirá el virus a otras personas que viven en la zona: esto da lugar a la propagación local del virus Zika.

Aunque el virus Zika generalmente se transmite a través de los mosquitos, puede propagarse de otras maneras:

Relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) y por el hecho de compartir dispositivos sexuales

Una mujer embarazada infectada a su bebé antes o durante el parto

Transfusión de sangre o trasplante de órgano

Las personas con infección por el virus Zika pueden transmitir el virus a través de relaciones sexuales en muchas circunstancias:

En los casos en que la infección no llega a causar nunca síntomas

Antes del inicio de los síntomas

Mientras se presentan los síntomas

Una vez que los síntomas han desaparecido

El virus Zika permanece en semen mucho más tiempo del que permanece en la sangre y otros líquidos corporales. Los hombres infectados pueden transmitirlo a sus parejas sexuales (masculinas o femeninas) a través de las relaciones sexuales sin protección (sin condón), incluyendo el sexo vaginal, anal y oral (véase también Zika: Sexual Transmission and Prevention).

El virus Zika también permanece en las secreciones vaginales después de que haya desaparecido de la sangre y la orina. Las mujeres infectadas pueden transmitir el virus a sus parejas durante las relaciones sexuales.

En Brasil se ha comunicado también la transmisión por transfusión de sangre. Sin embargo, no se ha confirmado ningún caso de transmisión por transfusión de sangre en los Estados Unidos.

El virus Zika se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo o alrededor del momento del nacimiento.

En la actualidad, no se ha informado de ningún caso de bebés infectados con el virus Zika a través de la lactancia. A pesar de que el material genético del virus Zika se ha encontrado en la leche materna, el riesgo de transmisión a través de la leche materna se ve compensado por los beneficios nutricionales de la leche materna para el bebé. (Véase Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Zika Transmission and World Health Organization [WHO]: Guideline: infant feeding in areas of Zika virus transmission, 2nd edition.)