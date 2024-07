Analgésicos

Para la fiebre hemorrágica del dengue, líquidos

No existen medicamentos antivíricos eficaces para el dengue. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. El paracetamol (acetaminofeno) puede ser utilizado para bajar la fiebre y aliviar los dolores musculares. Pero no debe administrarse aspirina (ácido acetilsalicílico) ni cualquier otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE), ya que estos medicamentos aumentan la probabilidad de sufrir una hemorragia. Además, no se administra aspirina a los niños, ya que aumenta el riesgo de síndrome de Reye.

Para la fiebre hemorrágica del dengue, se administran líquidos por vía intravenosa para aumentar y mantener la presión arterial y de este modo prevenir un choque (shock).