Cuándo acudir al médico

Cuando aparecen síntomas o surge algún problema de salud en el espacio de tiempo entre las visitas preventivas, una persona podría tener dudas sobre la necesidad de acudir al médico. Muchos síntomas y problemas pueden tratarse en casa. Por ejemplo, la mayoría de los resfriados estacionales no requieren atención médica o tratamiento antibiótico. Muchos cortes y abrasiones leves pueden tratarse lavándolos primero con jabón neutro y agua, y aplicándoles a continuación un ungüento antibiótico y un apósito protector (véase Heridas: tratamiento de primeros auxilios).

Las personas con ciertas enfermedades deben visitar a su médico lo antes posible cuando observen la aparición de nuevos síntomas. Por ejemplo, deberá acudir inmediatamente al médico una persona que padezca una enfermedad pulmonar crónica (como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y comience a sentir dificultad respiratoria; también debe acudir de inmediato a la consulta una persona con el sistema inmunitario debilitado que tiene fiebre. El sistema inmunitario puede debilitarse por diabetes, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), administración de fármacos antineoplásicos (quimioterápicos) o por diversas enfermedades. Las personas con trastornos crónicos deben hablar con el médico de antemano sobre los síntomas nuevos o modificados que deben provocar una visita no rutinaria.

En caso de duda sobre la necesidad de acudir al médico o a otro profesional de la salud, la persona debe llamar a su médico de atención primaria para obtener orientación. Algunos médicos pueden ser contactados a través de un portal en línea o por correo electrónico para preguntas que no sean de emergencia. Otros prefieren que se les llame por teléfono. Los médicos no pueden proporcionar directrices exhaustivas sobre cuándo es necesaria una visita porque los síntomas correspondientes a una misma causa son muy variables y los síntomas con diferentes causas se solapan demasiado. No obstante, en determinadas situaciones es evidente la necesidad de llamar a los profesionales de la salud.