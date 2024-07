Síntomas de cáncer

Es característico que muchos tipos de cáncer sean indoloros al principio, aunque en ocasiones el dolor es un síntoma precoz de algunos tumores, como los tumores cerebrales que cursan con cefalea y los cánceres de cabeza y cuello y de esófago, que provocan dolor al tragar. Según crece, el primer síntoma de cáncer suele ser un malestar leve, que empeora de forma gradual, a medida que el cáncer avanza, hasta provocar un dolor intenso. El dolor es consecuencia de la compresión o de la destrucción de los nervios o de otras estructuras. Pero no todos los tipos de cáncer cursan con dolor intenso. De modo similar, la falta de dolor no garantiza que el tumor no crezca ni se disemine.