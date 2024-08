Medidas de cuarentena y aislamiento han sido recomendadas en un intento por limitar la propagación local, regional y mundial de este brote.

La cuarentena tiene como objetivo aislar a las personas que han tenido un "contacto cercano" con una persona contagiosa para que no infecten a otras personas. Actualmente, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés) no recomiendan la cuarentena para las personas que han estado expuestas al Covid-19 pero no están infectadas. (Véase CDC: Respiratory Virus Guidance.)

El aislamiento separa a las personas con COVID-19 confirmado o sospechoso de aquellas sin COVID-19. Los CDC (siglas en inglés de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan que se quede en casa y lejos de otras personas (incluidas las personas con las que vive y que no están enfermas) si usted presenta síntomas de virus respiratorios que no se explican mejor por otra causa. Estos síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, fatiga, tos, secreción nasal y dolor de cabeza, entre otros. Durante los 5 días posteriores a la mejora de los síntomas se deben tomar precauciones adicionales, como mejorar la ventilación abriendo las ventanas para introducir aire fresco del exterior o purificar el aire interior, lavarse las manos con frecuencia y limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, usar una mascarilla que se ajuste bien, mantenerse a distancia de las demás personas y continuar haciéndose pruebas de cribado antes de asistir a cualquier reunión. Esto es especialmente importante para proteger a las personas con factores que aumentan su riesgo de enfermedad grave a causa de los virus respiratorios. (Véase también CDC: Preventing Spread of Respiratory Viruses When You’re Sick.)