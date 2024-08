Medicamentos para aliviar la fiebre y los dolores musculares

A veces, para personas con enfermedad de leve a moderada con alto riesgo de enfermedad grave: combinación de nirmatrelvir/ritonavir; remdesivir (curso corto); molnupiravir

Para una enfermedad grave: remdesivir; dexametasona; inmunomoduladores

El tratamiento del COVID-19 depende de la gravedad de la enfermedad y de la probabilidad de que la persona desarrolle una enfermedad grave.

Para una enfermedad leve, a menudo es suficiente descansar en casa. Se puede tomar paracetamol (acetaminofeno) o un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), como el ibuprofeno, para aliviar la fiebre y los dolores musculares. A pesar de las preocupaciones anecdóticas iniciales, no hay evidencia científica de que el uso de AINE empeore el COVID-19. Del mismo modo, no hay evidencia científica de que las personas con COVID-19 que toman los medicamentos para la presión arterial llamados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina (BRA) deban dejar de tomarlos.

Para la enfermedad más grave, algunas personas requieren hospitalización con un tratamiento que podría consistir en oxígeno complementario o ventilación mecánica.

Para las personas con enfermedad grave por COVID-19 o las personas con alto riesgo de progresión a enfermedad grave, se recomiendan algunos medicamentos y otras terapias. Por ejemplo, algunas terapias inmunomoduladoras (como tocilizumab, baricitinib o sarilumab) pueden utilizarse para la enfermedad grave. Este es un tema que evoluciona rápidamente (véase National Institutes of Health (NIH) COVID-19 Treatment Guidelines y Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19).

El fármaco combinado nirmatrelvir y ritonavir es un fármaco antivírico que se toma por vía oral. Se puede utilizar para tratar la infección por COVID-19 de leve a moderada en algunos adultos y adolescentes que presentan un alto riesgo de progresión a COVID-19 grave, incluida la hospitalización o la muerte. No está autorizado para su uso durante más de 5 días consecutivos.

Algunas personas presentan reaparición de los síntomas después de usar nirmatrelvir/ritonavir, y las pruebas para el SARS-CoV-2 pueden volver a ser positivas, incluso en personas que no presentan reaparición de los síntomas. En la actualidad no se recomienda un tratamiento adicional, pero las personas afectadas deben aislarse si se producen síntomas de rebote o pruebas con resultado positivo. (Véase también CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment.)

El remdesivir (un fármaco antivírico) se utiliza para el tratamiento de determinadas personas con COVID-19. El remdesivir se administra por vía intravenosa. La duración recomendada del tratamiento es de 3-10 días. La combinación del remdesivir y el corticoesteroide dexametasona se usa comúnmente en personas hospitalizadas que necesitan oxígeno suplementario.

El molnupiravir es un fármaco antivírico que se toma por vía oral. Se puede utilizar para tratar la infección por COVID-19 de leve a moderada en adultos no hospitalizados que presentan un alto riesgo de progresión a COVID-19 grave, incluida la hospitalización o la muerte, y para quienes las opciones alternativas de tratamiento con COVID-19 no están disponibles o no son apropiadas. El molnupiravir no está autorizado para su uso durante más de 5 días consecutivos. No se recomienda su uso durante el embarazo.

Bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab, sotrovimab y bebtelovimab son terapias con anticuerpos monoclonales. No son eficaces contra la variante Ómicron. Por lo tanto, la Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) desaconsejó su uso en el tratamiento del COVID-19, porque Ómicron se ha convertido en la variante dominante en Estados Unidos.

Las siguientes terapias también NO se recomiendan para el tratamiento o la prevención de COVID-19: