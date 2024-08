No existe un tratamiento eficaz para la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Sin embargo, alrededor de un tercio de las personas con neuropatía óptica isquémica no arterítica experimentan una mejoría parcial de su visión de forma espontánea. En esta afección, los episodios repetidos en el mismo ojo son poco frecuentes, pero entre el 15 y el 20% de las personas presentan afectación del otro ojo.

En la variedad arterítica causada por la arteritis de células gigantes, la pérdida de visión suele ser mayor que en la neuropatía óptica isquémica no arterítica. El tratamiento inmediato con corticoesteroides no restaura la visión perdida en el ojo afectado, pero protege al ojo no afectado. Un tratamiento inadecuado aumenta el riesgo de pérdida de visión en el otro ojo.