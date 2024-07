La azatioprina y la mercaptopurina son fármacos que disminuyen las acciones del sistema inmunitario. Estos fármacos son eficaces en las personas con enfermedad de Crohn que no responden a otros fármacos, y son especialmente útiles para mantener largos periodos de remisión (periodos sin síntomas). Estos fármacos mejoran significativamente la condición general de la persona, reducen la necesidad de corticoesteroides y suelen curar las fístulas. Sin embargo, pueden no producir beneficios hasta 1 o 3 meses después de comenzar su administración y pueden tener reacciones adversas potencialmente importantes.

Los efectos secundarios más comunes de la azatioprina y la mercaptopurina son náuseas, vómitos y malestar general. Un médico lleva a cabo un seguimiento estrecho de la persona en tratamiento, para controlar la posible aparición de otros posibles efectos secundarios, como reacciones alérgicas, depresión de la médula ósea (controlada mediante frecuentes recuentos de glóbulos blancos), inflamación del páncreas (pancreatitis), y, a veces problemas en el hígado. Las personas que toman estos fármacos tienen un mayor riesgo de desarrollar linfoma, un cáncer de los glóbulos blancos de la sangre, y algunos tipos de cáncer de piel (lo que se evalúa mediante exámenes rutinarios de la piel).

A menudo, el médico realiza análisis de sangre que detectan variaciones en una de las enzimas que metabolizan la azatioprina y la mercaptopurina y miden directamente niveles de metabolitos, para cerciorarse de que la dosis de fármaco que se está administrando es segura y eficaz.

El metotrexato, suministrado 1 vez por semana, por inyección o vía oral, con frecuencia beneficia a las personas que no responden o no toleran los corticoesteroides, la azatioprina o la mercaptopurina. Los efectos secundarios incluyen náuseas, vómitos, perdida de cabello, problemas hepáticos, insuficiencia renal, y raramente problemas pulmonares. Es posible también que las personas que toman metotrexato presenten un recuento bajo de glóbulos blancos, por lo que son susceptibles a la infección. El metotrexato es teratogénico (peligroso para el feto) y por lo tanto no se utiliza durante el embarazo. Tanto las mujeres como los hombres que toman metotrexato deben asegurarse de que la pareja femenina use un método anticonceptivo (control de la natalidad) como un dispositivo intrauterino (DIU), un implante anticonceptivo, o un anticonceptivo oral. Se desaconsejan los métodos anticonceptivos menos eficaces, como los condones, los espermicidas, los diafragmas, los capuchones cervicales y la abstinencia periódica. Los médicos recetan ácido fólico para disminuir los efectos secundarios del metotrexato.

La ciclosporina se administra por inyección en dosis altas. Este fármaco puede ayudar a sanar las fístulas causadas por la enfermedad de Crohn, pero no puede utilizarse de forma segura a largo plazo, debido a que provoca efectos secundarios como trastornos renales, infecciones y convusiones.

El tacrolimús se administra por vía oral. Este fármaco puede ayudar a sanar las fístulas causadas por la enfermedad de Crohn. Los efectos secundarios son similares a los producidos por la ciclosporina.