Antes de que comience la rehabilitación pulmonar, el profesional sanitario realiza una evaluación inicial del estado funcional basal de la persona y de las necesidades de rehabilitación pulmonar. Esta evaluación se realiza en un hospital o en un centro de rehabilitación pulmonar. El primer paso del equipo de profesionales es determinar los objetivos a corto y a largo plazo para cada afectado. Por ejemplo, una persona mayor puede desear acompañar diariamente a su nieto al autobús escolar andando. Si la persona puede caminar solo unos 90 m debido a la dificultad respiratoria pero debe caminar 1000 pies (300 m) hasta la parada del autobús, el objetivo inicial a corto plazo puede ser aumentar la distancia a pie, comenzando con pequeños incrementos. El equipo de profesionales debe alentar a la persona afectada a lograr objetivos realistas. Es importante asegurarse periódicamente (semanalmente) de que los objetivos se van cumpliendo.

Es también muy importante que el equipo identifique los factores que pueden limitar la efectividad del programa para cada persona en particular. Estos factores pueden incluir problemas relacionados con los recursos financieros, el transporte al centro de rehabilitación, la cognición (en particular con respecto al uso adecuado de los dispositivos que administran medicamentos inhalados) y la dinámica familiar. Un ejemplo de problema relacionado con la capacidad de comprensión puede ser el de una persona con demencia que además padezca una enfermedad pulmonar. Para este tipo de personas se hace necesario un enfoque específico para mejorar dicha comprensión. Un ejemplo del problema relacionado con la dinámica familiar puede ser el de una persona que participa en esta clase de programas y que está bajo el cuidado de otra persona que a su vez no es capaz de ayudarle en la rehabilitación en el hogar. Es importante que los miembros del equipo reconozcan este tipo de problemas y busquen maneras de ayudar al afectado.

También se establecen unos objetivos a largo plazo, y el equipo enseña a las personas afectadas a reconocer los cambios en su enfermedad pulmonar, para que los comuniquen rápidamente al médico. Puede ser necesario modificar el tratamiento en función de los cambios en los síntomas.