Los fármacos se utilizan como complemento del ejercicio y de la fisioterapia. Pueden emplearse individualmente o en combinación y no alteran directamente el curso de la artrosis. Se utilizan para reducir los síntomas y permitir una actividad diaria más normal.

Puede administrarse un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) para disminuir el dolor y la hinchazón. Los AINE reducen el dolor y la inflamación en las articulaciones. Los AINE también vienen como formulación en gel y en crema, pueden aplicarse sobre la piel mediante un ligero masaje (como el gel de diclofenaco 1%) en las articulaciones de las manos y las rodillas, lo cual puede ayudar a aliviar los síntomas. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tomados por vía oral presentan un riesgo de efectos secundarios graves y, por lo tanto, deben utilizarse durante el menor tiempo posible. A menudo, las personas que toman AINE por vía oral también toman un medicamento para proteger el revestimiento del estómago y, además, también se les puede controlar la función renal y la presión arterial.

A veces son necesarios otros analgésicos. Por ejemplo, puede aplicarse directamente en la piel sobre la articulación una crema hecha a partir de pimienta roja (o pimienta de cayena), cuyo principio activo es la capsaicina. El médico también puede recomendar parches de lidocaína para el alivio del dolor, pero no hay pruebas concluyentes de que estos parches sean eficaces. La duloxetina, un tipo de antidepresivo tomado por vía oral, puede reducir el dolor causado por la artrosis.

El paracetamol (acetaminofeno) puede ser útil para algunas personas, en particular las que no pueden tomar antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Sin embargo, el paracetamol (acetaminofeno) no es tan eficaz como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para aliviar el dolor articular. Las personas no deben tomar paracetamol (acetaminofeno) en dosis superiores a las recomendadas, sobre todo si sufren una enfermedad hepática o beben mucho alcohol. Si se está en tratamiento con paracetamol es necesario asegurarse de que no se toma al mismo tiempo alguno de los numerosos medicamentos de venta libre que contienen paracetamol (acetaminofeno).

Deben evitarse los analgésicos más potentes, como el tramadol u otros opiáceos.

Se han analizando varios complementos nutricionales (como el sulfato de glucosamina y el condroitinsulfato) para valorar su potencial en el tratamiento de la artrosis. Hasta ahora, los resultados son desiguales y el potencial beneficio del sulfato de glucosamina y del condroitinsulfato para el tratamiento del dolor no está claro y no parece que estas sustancias modifiquen la progresión del daño articular. No se recomienda el uso rutinario de otros complementos nutricionales, como la cúrcuma y la boswellia serrata. Se puede intentar su uso de forma razonable, pero existen pocas pruebas científicas de que dichos suplementos reduzcan el dolor.