Púrpura trombocitopénica inmunitaria (trombocitopenia inmunitaria)

Corticoesteroides

Inmunoglobulina intravenosa, agonistas del receptor de la trombopoyetina u otros fármacos inmunodepresores (por ejemplo, rituximab, azatioprina o micofenolato)

En ocasiones, extirpación del bazo

Con muy poca frecuencia, transfusiones de plaquetas

Los corticoesteroides, como la prednisona, y el concentrado de inmunoglobulinas por vía intravenosa, pueden bloquear temporalmente los anticuerpos que destruyen las plaquetas en la púrpura trombocitopénica inmunitaria, permitiendo así que el número de plaquetas aumente. Los niños generalmente se recuperan varias semanas o meses después de este tratamiento.

Alrededor de un tercio de los adultos se recuperan durante el primer año, pero la mayoría no lo hacen. Los adultos que no responden de manera adecuada a los corticoesteroides o son dependientes de los corticoesteroides pueden requerir fármacos adicionales que aumentan la producción de plaquetas (agonistas del receptor de trombopoyetina) o deprimen el sistema inmunitario, como rituximab, azatioprina, citoxán, ciclosporina o micofenato. Fostamatinib es otro medicamento que se puede usar si los demás medicamentos no son eficaces.

Los agonistas de los receptores de la trombopoyetina (como romiplostim, eltrombopag y avatrombopag), aumentan la tasa de producción de plaquetas y pueden ser eficaces durante años. Son especialmente útiles para personas que no pueden someterse a una esplenectomía (o no están dispuestos a hacerlo).

A algunos adultos (pero por regla general no a los niños) con púrpura trombocitopénica inmunitaria resulta beneficiosa la extirpación quirúrgica del bazo (esplenectomía). Debido a que el bazo elimina las plaquetas anormales del torrente sanguíneo, la eliminación del bazo a veces aumenta el número de plaquetas. Las desventajas de la esplenectomía incluyen un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, un mayor riesgo de cáncer y un mayor riesgo de contraer ciertas infecciones que pueden constituir una amenaza para la vida como por ejemplo las infecciones por neumococos. A las personas que se someten a la esplenectomía se les pueden administrar ciertos antibióticos o vacunas que reducen (pero no eliminan totalmente) el riesgo de infección. El tratamiento farmacológico se utiliza cada vez más en lugar de la esplenectomía.

A las personas con hemorragia potencialmente mortal se les puede administrar una transfusión de plaquetas (además de corticoesteroides y/o inmunoglobulina intravenosos).