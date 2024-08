(Linfomas no hodgkinianos)

Pruebas de diagnóstico por la imagen

Biopsia de médula ósea

Análisis de sangre (incluyendo pruebas de funcionalidad hepática y renal)

Muchas personas que tienen un linfoma no hodgkiniano ya presentan enfermedad diseminada en el momento del diagnóstico. Solo en una minoría de personas, la enfermedad está limitada en una región. En las personas con estos linfomas se aplican los mismos procedimientos de estadificación que en las que tienen linfoma de Hodgkin.

La estadificación es importante porque el tratamiento y el pronóstico se basan en el estadio. Pueden utilizarse varios procedimientos para determinar el estadio o valorar el linfoma no hodgkiniano (linfoma no Hodgkin). Se realizan análisis de sangre básicos, incluyendo un hemograma completo y pruebas de funcionalidad hepática y renal junto con las pruebas para a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de la hepatitis B y de la hepatitis C.

La tomografía por emisión de positrones (PET) con tomografía computarizada (PET-TC combinada) es la técnica más sensible para determinar la ubicación y el tamaño de las lesiones cancerosas y la actividad de las células cancerosas. Si no se dispone de un escáner combinado PET-TC, se realiza en su lugar una TC con contraste de tórax, de abdomen y de pelvis. En presencia de síntomas del sistema nervioso se realizan otras pruebas como resonancia magnética (RM) del cerebro o la médula espinal.

Se puede indicar una biopsia de médula ósea, especialmente cuando los análisis de sangre muestran anemia o recuentos bajos de plaquetas. En algunos tipos de linfoma no Hodgkin, la PET-TC puede detectar de manera fiable la afectación de la médula ósea, por lo que no siempre es necesaria una biopsia de médula ósea. En otros tipos de linfoma no Hodgkin, la PET-TC no puede detectar de manera fiable la afectación de la médula ósea y puede requerirse una biopsia de médula ósea si la situación indicara un cambio en la elección del tratamiento.

La enfermedad se clasifica en 4 estadios según la extensión de su diseminación: I, II, III y IV; cuanto más alto sea el número, más se ha extendido el linfoma.

La enfermedad en estadio limitado comprende los estadios I y II. La enfermedad en estadio avanzado comprende los estadios III y IV. En los estadios I y II, si el linfoma no Hodgkin está presente en un órgano ubicado fuera del sistema linfático, se clasifica según los estadios IE o IIE. El término "enfermedad masiva" se utiliza cuando hay una masa tumoral en el tórax cuyo tamaño puede variar según los distintos tipos de linfomas.