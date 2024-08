Hematomas y sangrado

Lo más frecuente es que los hematomas excesivos o tras traumatismos menores se deban a que la piel y los vasos sanguíneos son frágiles. Las mujeres suelen verse afectadas por púrpura simple. Las personas mayores suelen verse afectadas por púrpura senil. Habitualmente los hematomas aparecen en los muslos, las nalgas y la parte superior de los brazos. Sin embargo, estos pacientes no presentan otros síntomas de sangrado excesivo, y los resultados de los análisis de sangre son normales. Estas afecciones no son graves y no requiere ningún tratamiento.