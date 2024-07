La mayoría de las úlceras de decúbito causan cierto dolor y prurito. Sin embargo, en las personas que tienen los sentidos abotargados, incluso las úlceras graves pueden ser indoloras.

Las úlceras por decúbito (úlceras por presión) se clasifican en cuatro etapas (1 a 4) de acuerdo con la gravedad del daño a los tejidos blandos. Las úlceras de decúbito no siempre progresan de fase leve a grave. Algunas veces, el primer signo perceptible es una úlcera en fase 3 o 4.

Fase 1: en piel clara, la piel es roja o rosada. En la piel oscura puede que no haya alteraciones en el color de la piel.

La piel también puede estar más caliente, más fría, más firme, más suave o más sensible que la piel cercana no lesionada por la presión. Durante esta fase aún no ha aparecido una úlcera real (la piel no está rota).

Fase 2: la úlcera de decúbito es poco profunda, con una base entre rosa y roja. Se puede perder parte de la piel y pueden aparecer ampollas. No se pueden ver tejidos más profundos debajo de la llaga.

Fase 3: ha desaparecido la piel sobre la llaga. La llaga desciende a veces hasta la capa de grasa, pero no se pueden ver las estructuras más profundas por debajo de la llaga, como los músculos y los huesos.

Fase 4: la piel se desgasta por completo, haciendo visibles las estructuras profundas por debajo de la llaga, como los músculos, los tendones y los huesos.

Ejemplos de estadios 1-4 de las úlceras por decúbito (úlceras por presión) Etapa 1 de una úlcera por presión (glúteos) Esta foto de una úlcera por presión en etapa 1 muestra enrojecimiento sin desgarro de la piel. Foto de Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; utilizado con permiso. Etapa 2 de una úlcera por presión (glúteos) Esta foto muestra una úlcera por presión en fase 2 en la nalga superior derecha (flecha). Los tejidos debajo de la úlcera no se pueden ver. ... obtenga más información BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Etapa 3 de una úlcera por presión (Talón) Esta foto muestra una úlcera por presión profunda en el talón en fase 3 que se cura lentamente. El tejido se ha desgastado a través de la capa superficial. La cicatrización más oscura oculta los tejidos más profundos. ... obtenga más información DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Etapa 3 de una úlcera por presión (base de la columna vertebral) Esta foto de una úlcera por presión en etapa 3 muestra una úlcera más profunda sobre la base de la columna vertebral. Se pueden ver los tejidos y la grasa situados debajo de la úlcera. ... obtenga más información DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Etapa 4 de una úlcera por presión (rodilla) Esta foto de una úlcera por presión en etapa 4 muestra estructuras visibles profundas, como los tendones y la articulación. ... obtenga más información Foto de Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; utilizado con permiso.

Inclasificable: a veces no puede determinarse en qué fase se encuentra la úlcera por decúbito. Por ejemplo, las úlceras por decúbito que están cubiertas por residuos o por una superficie gruesa y costrosa (escara) no se pueden estadificar a menos que se eliminen los residuos o la escara.

Lesión por presión del tejido profundo: estas lesiones son zonas de piel erosionada o no de color púrpura a marrón o ampollas llenas de sangre causadas por daños en los tejidos blandos subyacentes. La zona se nota más firme, más blanda, más cálida o más fría que el tejido circundante.

Lesión por presión relacionada con dispositivos médicos: estas lesiones son consecuencia del uso de dispositivos diseñados y aplicados con fines de tratamiento. El uso a largo plazo de dispositivos médicos, especialmente si están mal colocados o mal ajustados, puede causar lesiones en la piel o en las membranas mucosas (las superficies húmedas o los revestimientos internos de algunas partes del cuerpo).

Por ejemplo, las mascarillas o los tubos utilizados por las personas que necesitan oxígeno pueden causar úlceras por presión en el puente de la nariz, las orejas, la parte posterior de la cabeza o cualquier lugar donde la máscara o el tubo ejerza presión. Una dentadura mal ajustada o un tubo endotraqueal mal asegurado pueden causar úlceras por presión en el interior de la boca. Las lesiones generalmente se ajustan al patrón o a la forma del dispositivo.

Los médicos suelen determinar la fase de las lesiones por presión en la piel relacionadas con los dispositivos médicos, pero no así en las membranas mucosas.