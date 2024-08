Evento breve, resuelto, inexplicable (BRUE)

Tratamiento de las causas identificadas

Si se identifica la causa, se procede a su tratamiento.

Se solicita ingreso hospitalario para seguimiento y estudio para los niños que han necesitado reanimación cardiorrespiratoria, han presentado cualquier anomalía durante la exploración o las pruebas de laboratorio iniciales o aquellos niños cuyo historial clínico constituye motivo de preocupación para el médico.

Los padres y cuidadores deben ser entrenados para realizar la reanimación cardiorrespiratoria en bebés y en cuidados generales para la seguridad del lactante (como poner a los niños a dormir boca arriba [putting infants to sleep on their back] y eliminar la exposición al humo del tabaco).

Los médicos no recomiendan el uso de monitores de respiración en el hogar como una forma de reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. No hay evidencia de que estos monitores reduzcan el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. No sustituyen a las medidas de sueño seguro siguientes.