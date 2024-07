Introducción a los aspectos sociales que afectan a los niños

Muchos sucesos de la vida, como la enfermedad o la muerte de alguien muy cercano (véase Muerte de un Miembro de la Familia o de un Ser Querido) el divorcio o la intimidación en la escuela, son temibles o desagradables para los niños. Incluso fenómenos que no afectan directamente al niño, como desastres naturales, guerra o terrorismo, pueden causar ansiedad. Los miedos ante todas estas situaciones, racionales o irracionales, pueden preocupar al niño. Los padres pueden evitar hablar con su hijo sobre sucesos que provocan ansiedad, como un tiroteo en una escuela de otra comunidad, con la esperanza de que su hijo no esté al tanto del suceso. Quizá sería mejor que los padres asumieran que su hijo es consciente del suceso y que exploraran con cautela la comprensión que tiene el niño sobre lo sucedido y la ansiedad al respecto. Es mejor que el niño aprenda sobre el suceso que provoca ansiedad (o al menos que hable sobre ello) con su padre o con su madre.

Los niños suelen tener dificultades para hablar sobre estos tópicos desagradables. Sin embargo, hablar abiertamente sobre ellos les puede ser útil a la hora de enfrentarse a temas difíciles o incómodos y disipar los temores irracionales. El niño necesita saber que la ansiedad es un sentimiento normal y que la sensación de ansiedad va, por lo general, a disminuir con el tiempo. Los padres que discuten rutinariamente temas difíciles con sus hijos desde una edad temprana a menudo se encuentran que sus hijos son más abiertos a hablar de los problemas complejos a los que se enfrentan cuando son adolescentes.

Los padres deben charlar sobre temas difíciles durante un momento tranquilo, en un lugar seguro y cómodo y cuando el niño demuestre interés. Deben permanecer relajados, presentarle los hechos y poner toda la atención en el niño. Reconocer lo que el niño dice con frases como "Te entiendo" o con un asentimiento tranquilo alienta al niño a confiar en sus padres. Recordar y reflexionar sobre lo que ha dicho el niño también es alentador. Por ejemplo, si el niño expresa su ira sobre un divorcio, el progenitor puede decir: «Así que te sientes enfadado por el divorcio» o «Háblame más sobre eso». Preguntar cómo se siente el niño también puede animarlo a conversar sobre emociones o temores. Por ejemplo, el miedo al abandono por el progenitor que no tiene la custodia durante un divorcio o la culpa de haber causado el divorcio.

Al hablar de sus propios sentimientos, los padres animan a los niños a reconocer sus temores y sus preocupaciones. Por ejemplo, sobre un divorcio, un padre también puede decir: «Yo también me siento triste por el divorcio. Pero también sé que es lo que debemos hacer. Y, aunque ya no sigamos conviviendo, siempre te querremos y cuidaremos de ti. Haciendo esto, los padres pueden hablar de sus propios sentimientos, inspirar confianza y explicar que el divorcio es la elección correcta para ellos. Muchos niños, en particular los más pequeños, necesitan oír el mismo mensaje repetidamente. Los padres no deben subestimar el valor de la tranquilidad que ofrecen estos mensajes.

También es posible que los padres tengan que hablar sobre un aspecto difícil del propio comportamiento del niño. Por ejemplo, si sospechan que el niño o el adolescente consume drogas o alcohol, deben hablar del asunto directamente con su hijo. Un padre podría decir: «Me preocupa que estés consumiendo drogas. Pienso esto porque...». . . . "Es importante para los padres hablar de una manera clara y tranquila, expresando tanto las preocupaciones acerca de la conducta del niño, como su apoyo y amor. Después de haber puesto de manifiesto las preocupaciones de los padres se debe ofrecer al niño la oportunidad de hablar. El niño y los padres deben desarrollar un plan de acción que puede incluir una cita con un pediatra o un consejero.

Acontecimientos globales recientes han puesto de manifiesto la importancia de las conversaciones familiares. La pandemia de la COVID-19, por ejemplo, no solo ha sido una discusión sobre la salud, sino que ha sido el foco de opiniones opuestas dentro de algunas familias, el debate político y las expresiones de valores y creencias enfrentados en los medios de comunicación. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en todas las personas, incluidos los niños, y los progenitores deben estar preparados para debatir con sus hijos sobre los múltiples temas relacionados con la COVID.

Del mismo modo, las cuestiones sociales, como la orientación sexual y el género, los derechos reproductivos, el racismo y otros tipos de discurso o acciones de odio, el abuso de sustancias y las restricciones sobre lo que se puede y no se puede enseñar en la escuela, ocupan un lugar prominente en las noticias nacionales y locales en Estados Unidos y en muchos otros países. Las cuestiones polémicas pueden afectar directamente a los niños. Los niños que antes parecían ajenos a muchos de estos problemas ahora pueden estar confundidos y molestos por las discusiones que se desarrollan a su alrededor. Los progenitores deben ser conscientes de que, independientemente de cómo se sientan ellos mismos acerca de estos temas, tales conversaciones pueden provocar ansiedad en sus hijos. Los progenitores deben ser conscientes de que sus hijos pueden tener amigos con diferentes antecedentes y que pueden tener diferentes experiencias y opiniones sobre estos temas importantes. Enseñar y modelar un comportamiento y un lenguaje respetuosos hacia personas con puntos de vista diferentes son lecciones importantes que los niños deben aprender.

Mientras que los adultos se esfuerzan por alcanzar un consenso sobre estas áreas de conflicto, para los niños resulta difícil comprender estos problemas y responder a los mismos. Dada la disponibilidad inmediata de las redes sociales e Internet, los progenitores deben reconocer que sus hijos son o serán conscientes de estos problemas sociales. Los niños de todas las edades son más capaces de manejar estos problemas cuando tienen progenitores que los guían.