Síntomas presentes durante una enfermedad mortal

La pérdida de apetito (anorexia) acaba apareciendo en casi todas los enfermos en situación terminal. Muchas de las enfermedades que provocan una alimentación y una ingestión de líquido insuficientes pueden aliviarse, como la inflamación del revestimiento interno del estómago, el estreñimiento, el dolor de muelas, una infección bucal por hongos, el dolor y las náuseas. Algunos afectados encuentran mejoría con los medicamentos estimuladores del apetito, como los corticoesteroides por vía oral (dexametasona o prednisona) o dronabinol. Las personas en fase terminal no deben obligarse a comer, pero pueden sentir un cierto estímulo a hacerlo si se les ofrecen pequeñas cantidades de sus platos caseros preferidos.

Si no se espera una muerte inminente en horas o días, se puede proporcionar alimentación artificial o hidratación administrada por la vena (vía intravenosa) o mediante una sonda nasogástrica durante un tiempo limitado para ver si mejora el estado general de la persona, su lucidez mental o su vitalidad. Esta mejora no se suele producir, por lo que muchos afectados optan por no continuar. La persona en fase terminal y sus familiares deben tener un acuerdo explícito con el médico sobre qué es lo que están tratando de lograr con estas medidas y en qué momento se deben interrumpir la alimentación artificial y la hidratación si ya no son útiles.

Durante los últimos días de vida, la pérdida de apetito es muy frecuente y no causa más problemas físicos o sufrimiento, incluso aunque la falta de alimentación o ingestión de líquido pueda afligir a sus familiares. Es probable que esta pérdida de apetito contribuya a que el afectado muera de un modo más confortable. Cuando fallan el corazón y los riñones, la ingestión de una cantidad de líquidos que en otra situación sería normal suele causar disnea, porque el líquido se acumula en los pulmones. Un consumo limitado de alimentos y líquidos reduce la necesidad de aspiraciones debido a la menor cantidad de líquidos en la garganta, y también disminuye el dolor en personas con cáncer debido a la menor inflamación alrededor de los tumores. La deshidratación puede incluso facilitar el aumento de la secreción de sustancias químicas naturales del organismo contra el dolor (endorfinas). Por lo tanto, y en general, no se debe obligar a las personas moribundas a comer ni beber, sobre todo si para ello se debe recurrir a restricciones, sondas intravenosas o nasogástricas u hospitalización.