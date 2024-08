Los personas en estado vegetativo pueden hacer algunas cosas porque algunas partes del encéfalo siguen funcionando:

Pueden abrir los ojos.

Tienen patrones de sueño y vigilia relativamente regulares (pero no necesariamente relacionados con el día y la noche).

Pueden respirar, chupar, masticar, toser, atragantarse, tragar y emitir sonidos guturales.

Incluso pueden ser sorprendidos por ruidos fuertes y, en ocasiones, parecen sonreír o fruncir el ceño.

Debido a estas respuestas, puede parecer que son conscientes de su entorno. Sin embargo, la mayoría de las personas en estado vegetativo no tienen conciencia de sí mismas o de su entorno. Sus aparentes respuestas al entorno son el resultado de reflejos involuntarios (automáticos) básicos y no de una acción consciente. Por ejemplo, pueden agarrar de forma instintiva un objeto cuando toca su mano, como lo hace un bebé.

Las personas en estado vegetativo no pueden hacer cosas que requieren pensamiento o intención consciente. No pueden hablar, seguir instrucciones, mover sus miembros con un propósito ni retirarse para evitar un estímulo doloroso.

La mayoría de ellos han perdido toda capacidad de consciencia, pensamiento y conductas conscientes. Sin embargo, en algunas personas, la resonancia magnética funcional (fRMN) y la electroencefalografía (EEG) han detectado pruebas de una cierta actividad cerebral que sugiere una posible consciencia. En estas personas, la causa era por lo general un traumatismo craneoencefálico, no un trastorno que dio lugar a una privación de oxígeno en el cerebro. Cuando se pide a estas personas que imaginen que mueven una parte de su cuerpo, estas pruebas pueden mostrar una actividad cerebral adecuada para esta acción (aunque el sujeto no sea capaz de realizarla). Sin embargo, estas pruebas no permiten determinar la cantidad de consciencia que estos tienen. La consciencia que solo puede ser detectada mediante estas pruebas se llama consciencia encubierta (oculta).

En estado vegetativo no se tiene control sobre la micción y la defecación (son incontinentes).