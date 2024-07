¿Cómo me aseguro de que mi hijo come los alimentos correctos?

No se preocupe demasiado por un niño sano que no parece estar comiendo lo suficiente. Lo principal es que:

Alimente a su hijo con 3 comidas al día

Limite los tentempiés a 2 o 3 cada día

Durante las comidas:

Haga que su hijo coma mientras los demás miembros de la familia están comiendo y haga que todos se sienten a la mesa

Limite las distracciones: apague el televisor, apague los dispositivos digitales y mantenga a las mascotas en otra habitación

Deje que su hijo decida qué alimentos poner en el plato de comida

Retire el plato de su hijo de 20 a 30 minutos después de que comience la hora de la comida

No hable con su hijo sobre cuánto queda en el plato

Un niño que no come mucho en algunas comidas no morirá de hambre. Solo asegúrese de que su hijo no se esté atiborrando de comida basura después de las comidas.

Para los tentempiés: