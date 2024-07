Lesiones eléctricas

Evaluación médica

El médico comprueba si hay quemaduras, fracturas, luxaciones y lesiones en la médula espinal o en otras partes.

La mayoría de las personas que no presentan síntomas, no sufren trastornos cardíacos diagnosticados, han tenido solo una breve exposición a bajos niveles de corriente y no están embarazadas no requieren pruebas ni controles. En algunas personas se realiza un electrocardiograma (ECG) para controlar el latido del corazón. Para otros, puede ser necesario realizar análisis de sangre y de orina. Si la persona está inconsciente, puede ser necesario realizar pruebas de diagnóstico por la imagen como la tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) del cerebro.