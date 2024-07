Dislipidemia (dislipemia)

Perder peso

Ejercicio

Disminuir las grasas saturadas en la alimentación

Con frecuencia, hipolipemiantes

Por lo general, el mejor tratamiento consiste en adelgazar si se tiene sobrepeso, en dejar de fumar si se fuma, en reducir la cantidad total de grasas saturadas y de colesterol que se consumen, en practicar más ejercicio y, después, si fuera necesario, en tomar un fármaco hipolipemiante.

Practicar ejercicio de manera periódica ayuda a disminuir el nivel de triglicéridos y a aumentar el de colesterol HDL. Un ejemplo consiste en caminar con rapidez durante por lo menos 30 minutos diariamente.

El tratamiento de los niños puede ser un reto. La Academia americana de pediatría y el Instituto nacional de la sangre, los pulmones y la salud (the American Academy of Pediatrics and the National Heart, Lung, and Blood Institute) recomiendan el tratamiento para algunos niños con concentraciones elevadas de lípidos. Se recomiendan cambios en la alimentación. Se pueden administrar fármacos hipolipemiantes a algunos niños con concentraciones muy elevadas de lípidos y que no responden a los cambios en la alimentación, especialmente los niños con hipercolesterolemia familiar.

Dieta hipolipemiante Una alimentación con poca cantidad de grasas saturadas y de colesterol reduce los valores de colesterol de las LDL. Sin embargo, las personas con concentraciones elevadas de triglicéridos también necesitan evitar el consumo de grandes cantidades de azúcar (ya sea en alimentos o en bebidas), de harina refinada (como la que se usa en la mayoría de los productos comerciales horneados) y de alimentos con almidón (como las patatas y el arroz). El tipo de grasa consumida es importante (véase Tipos de grasas). Las grasas pueden ser saturadas, poliinsaturadas o monoinsaturadas. Las grasas saturadas aumentan la concentración de colesterol en mayor medida que otras grasas. Dichas grasas no deben aportar más del 5-7% del total de las calorías que se consumen al día. Las grasas poliinsaturadas (que incluyen los ácidos grasos omega-3 y omega-6) ayudan a disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol de las LDL en la sangre. El contenido de grasa de la mayoría de los alimentos se indica en la etiqueta del envase. Hay grandes cantidades de grasas saturadas en la carne, en la yema de huevo, en los productos lácteos no descremados, en algunos frutos secos (como la macadamia) y en el coco. Los aceites vegetales contienen cantidades menores de grasas saturadas, pero solo algunos tienen realmente pocas grasas saturadas. La margarina, que se produce a partir de aceites vegetales poliinsaturados, suele ser un sustituto más saludable de la mantequilla, que contiene muchas grasas saturadas (alrededor del 60%). Sin embargo, algunas margarinas (y ciertos alimentos procesados) contienen grasas trans, que aumentan los niveles de colesterol LDL (el «malo») y reducen los de colesterol HDL (el «bueno). Las margarinas hechas a partir de aceites líquidos (margarinas en tubo o en tarrina), además de no tener colesterol, contienen menos grasas saturadas que la mantequilla y menos grasas trans que las margarinas en barra. Las margarinas (y otros productos alimentarios) con estanoles o esteroles vegetales pueden ayudar a reducir las concentraciones de colesterol total y de colesterol de las LDL. Se recomienda comer mucha fruta, verdura y cereales integrales, que, de forma natural, tienen pocas grasas y nada de colesterol. También se recomienda comer alimentos con una gran cantidad de fibra soluble, ya que esta se une a las grasas en el intestino y contribuye a reducir el colesterol. Entre estos alimentos se encuentran el salvado, la avena, los frijoles o alubias, los guisantes, el arroz integral, la cebada, los cítricos, las fresas y la pulpa de manzana. La ispágula, que se suele tomar para aliviar el estreñimiento, también reduce el nivel de colesterol. ¿Sabías que...? Tabla Alimentación con poca cantidad de grasa y de colesterol

Hipolipemiantes El tratamiento con fármacos hipolipemiantes depende no solo de la concentración de lípidos, sino también de si existe una arteriopatía coronaria, diabetes u otros factores de riesgo de arteriopatía coronaria. Se puede disminuir el riesgo de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular en personas con arteriopatía coronaria o diabetes mediante el uso de los fármacos hipolipemiantes llamados estatinas. En las personas con niveles de colesterol muy altos o con otros factores de riesgo elevados de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, tomar fármacos hipolipemiantes también puede ser de ayuda. Existen distintos tipos de fármacos hipolipemiantes: Estatinas

Inhibidores de la absorción del colesterol

Aglutinantes de ácidos biliares

inhibidores de la PCSK9 (proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9)

Derivados del ácido fíbrico

Suplementos de grasas omega-3

Niacina

Ácido bempedoico Cada medicamento disminuye los niveles de lípidos mediante un mecanismo diferente; por lo tanto, cada fármaco tiene diferentes efectos secundarios y afecta al nivel lipídico de distinta manera. Se recomienda seguir una dieta con bajo contenido en grasas saturadas si se toman estos medicamentos. Los hipolipemiantes no solo contribuyen a disminuir los niveles de lípidos, sino que también previenen las arteriopatías coronarias. Además, se ha observado que las estatinas ayudan a reducir el riesgo de muerte precoz. Las personas con concentraciones muy elevadas de triglicéridos y con riesgo de pancreatitis pueden necesitar tanto cambios en la dieta como medicamentos reductores de los triglicéridos, generalmente un fibrato o ácidos grasos omega-3 de venta con receta. Tabla Hipolipemiantes

Procedimientos para reducir el colesterol Los procedimientos médicos que reducen las concentraciones de colesterol se reservan para las personas con concentraciones muy elevadas de colesterol LDL que no responden a la dieta y a los medicamentos hipolipemiantes. Entre estas personas se encuentran las que presentan hipercolesterolemia familiar. La LDL-aféresis es el procedimiento más frecuente. La LDL-aféresis es un procedimiento no quirúrgico en el que se extrae sangre a la persona afectada y se separa el componente de LDL del resto de la sangre en una máquina especial. La sangre (menos el componente LDL) se devuelve a la persona.

Tratamiento de las causas del colesterol elevado También es necesario tratar cualquier afección que cause o sea un factor de riesgo para incrementos en las concentraciones de colesterol. Por tanto, las personas con diabetes deben controlar cuidadosamente sus concentraciones de glucosa en sangre. La enfermedad renal, la enfermedad hepática y el hipotiroidismo también reciben tratamiento. Si el causante del aumento del colesterol es un medicamento, los médicos pueden administrar una dosis más baja o un medicamento diferente.