Tras un periodo prolongado de reposo en cama, durante el que las piernas no se mueven de la forma habitual, el flujo sanguíneo se vuelve más lento porque la persona está acostada y los músculos de la pantorrilla no se contraen y no empujan la sangre hacia el corazón. Por ejemplo, la trombosis venosa profunda puede aparecer tras haber padecido un infarto de miocardio u otros trastornos severos (tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] o accidente cerebrovascular) y haber permanecido en cama en un hospital durante varios días, sin mover las piernas lo suficiente; o en personas con parálisis de la parte inferior del cuerpo y de las piernas (parapléjicos). También se puede padecer tras una cirugía mayor, en particular de la pelvis, de la cadera o de la rodilla. O incluso en personas sanas que permanecen sentadas durante largos periodos, por ejemplo, durante viajes en coche o en vuelos muy largos en avión, pero es poco frecuente en tales circunstancias y suele producirse en personas que tienen otros factores de riesgo.

¿Sabías que...?