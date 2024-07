La causa del linfoma de Hodgkin es desconocida, pero la exposición al virus de Epstein-Barr puede desempeñar un papel importante en algunas personas. También puede existir una cierta asociación hereditaria. Aunque hay algunas familias en las que más de una persona tiene linfoma de Hodgkin, no es contagioso. No existen pruebas de cribado genético y no se recomienda el cribado rutinario de niños o hermanos.

Otras de las personas con riesgo elevado de sufrir linfoma de Hodgkin son las que tienen