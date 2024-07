Evaluación médica

Pruebas para detectar posibles complicaciones

El médico, por lo general, diagnostica la pica mediante la determinación de lo que la persona ha estado comiendo.

La pica se diagnostica cuando la persona come repetidamente cosas que no son alimentos durante 1 mes o más. El trastorno no se diagnostica en niños menores de 2 años, ya que a esa edad el hecho de comer ese tipo de materiales no se considera anormal. Tampoco se diagnostica cuando forma parte de la cultura de la persona.

Si los médicos sospechan la presencia del trastorno, valoran el estado nutricional para comprobar si hay pérdida de peso y deficiencias nutricionales.

A veces la pica se diagnostica cuando la persona afectada presenta síntomas de obstrucción del tubo digestivo (como calambres intensos o estreñimiento) o envenenamiento por plomo y se le lleva a la unidad de emergencias para que le vea un médico.

Puede realizarse una exploración radiológica para detectar bloqueos en el tubo digestivo.

Los médicos pueden pedir análisis de sangre para verificar si hay intoxicación por plomo o análisis de heces para buscar una infección parasitaria.