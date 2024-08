Erupciones causadas por fármacos

Erupciones no alérgicas provocadas por fármacos

Algunas veces la erupción aparece directamente sin que medie una reacción alérgica. Por ejemplo, los corticoesteroides y el litio pueden provocar una erupción parecida al acné, mientras que los anticoagulantes pueden causar hematomas cuando la sangre se filtra por debajo de la piel.

Determinados medicamentos provocan que la piel se vuelva particularmente sensible a los efectos de la luz solar o a otras fuentes de luz ultravioleta (fotosensibilidad). Estos fármacos incluyen ciertos antipsicóticos, tetraciclinas, sulfamidas, hidroclorotiazida y antiinflamatorios no esteroideos (AINE). No aparece ninguna erupción cuando se toma el medicamento, pero la exposición posterior al sol mientras se toma el medicamento puede causar fotosensibilidad.

Otras erupciones debidas a la utilización de fármacos son las producidas por el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el eritema nudoso.