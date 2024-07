Las dentaduras postizas completas o parciales son útiles para las personas que han perdido todas las piezas dentales o casi todas. Las dentaduras completas se pueden quitar, y las utilizan personas sin piezas dentales propias; las dentaduras parciales también se pueden quitar y son utilizadas por personas que necesitan reemplazar varias piezas dentales pero que no pueden hacerse puentes o implantes o no pueden permitírselos.

Los dentistas construyen con cuidado las prótesis para que ajusten bien y tengan un aspecto natural. Por lo general, la construcción de prótesis dentales toma varios meses y consiste en una secuencia de pasos cuidadosamente planificados. Las personas que llevan dentadura postiza han de acudir a la consulta del dentista por lo menos una vez al año la forma de la boca y de los huesos de la mandíbula puede cambiar con el tiempo o al perder o ganar peso, en cuyo caso las dentaduras postizas pueden tener que ser reparadas o reemplazadas.

Las dentaduras postizas pueden mejorar la apariencia y el habla, pero están lejos de ser una solución perfecta. No restablecen totalmente la sensación de los dientes naturales y restauran menos de 20% de la capacidad de masticar proporcionada por estos; también pueden causar molestias e interferir en el gusto.

Las dentaduras postizas deben mantenerse limpias; deben quitarse de la boca después de cada comida y limpiarse con dentífrico (no abrasivo y no blanqueante) o con bicarbonato de sodio, usando un cepillo dental suave o un cepillo para prótesis. Además, debe limpiarse la boca para eliminar los restos de comida. Las dentaduras artificiales deben sacarse de la boca por la noche antes de acostarse, limpiarse con cuidado y dejarse en un lugar seguro. Guardar las prótesis dentales en remojo en una solución limpiadora durante la noche puede ser beneficioso, pero no es necesario si se limpian bien con un cepillo dental.