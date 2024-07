Fiebre en bebés y niños

En la fiebre crónica, habitualmente se realizan análisis. Si el médico sospecha un trastorno en particular, se realizan las pruebas para dicho trastorno. Si la causa no está clara, se realizan pruebas de cribado. Estas incluyen hemograma completo, análisis y cultivo de orina, y análisis de sangre para determinar si hay inflamación. Las pruebas de la inflamación incluyen la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la determinación de la proteína C-reactiva (PCR). Otras pruebas que a veces realizan los médicos cuando no hay una causa clara consisten en pruebas de heces, cultivos de sangre o pruebas de los niveles de anticuerpos en la sangre para detectar bacterias o virus, prueba cutánea de tuberculosis o ensayo de liberación de interferón gamma, radiografías de tórax, tomografía computarizada (TC) de los senos paranasales y gammagrafías óseas.

Con muy poca frecuencia, la fiebre persiste y no se consigue determinar su origen aun después de realizar numerosas pruebas. Este tipo de fiebre se denomina fiebre de origen desconocido. Los niños con fiebre de origen desconocido pueden requerir pruebas y evaluaciones adicionales.