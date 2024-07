Estreñimiento en los niños

Si la causa del estreñimiento parece ser funcional, no se necesitan pruebas a menos que el niño no responda al tratamiento. Si el niño no responde al tratamiento o si se sospecha que la causa es otra enfermedad, se obtiene una radiografía del abdomen y se realizan pruebas para otros trastornos en función de los resultados de la exploración.

Tabla Algunas causas físicas y características del estreñimiento en lactantes y niños