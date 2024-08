Aunque el término cólico sugiere calambres abdominales, no hay evidencia de que exista un trastorno intestinal o abdominal. Previamente se creía que el cólico estaba producido por un trastorno abdominal ya que los bebés a menudo tragan aire cuando lloran, dando lugar a la emisión de gases (flatulencia) y abdomen hinchado. Sin embargo, los médicos consideran que estos hallazgos son el resultado y no la causa del llanto. La mayoría de los bebés con cólico comen y suben de peso normalmente. Sin embargo, pueden succionar vigorosamente el chupete o los juguetes. El cólico no parece tener ninguna relación con el desarrollo de una personalidad impaciente e insistente.