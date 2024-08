Desarrollo infantil

El llanto es el principal medio de comunicación del lactante. Los lactantes lloran porque tienen hambre, están incomodos, angustiados y por muchas otras razones que pueden no ser evidentes. Los lactantes lloran, por lo general, 3 horas al día a las 6 semanas de edad, disminuyendo normalmente a 1 hora al día a los 3 meses de edad. Típicamente, los padres ofrecen comida al lactante que llora, le cambian el pañal y buscan la fuente del dolor o de malestar. Si esto no funciona, a veces es muy útil cogerlo en brazos o caminar con él. En algunas ocasiones nada funciona. Los padres no deben forzar a los lactantes a comer cuando están llorando, ya que si la causa del llanto fuera el hambre, comerían con avidez.

Alrededor de los 8 meses de edad, los bebés suelen volverse más ansiosos al ser separados de sus padres. Las separaciones a la hora de dormir y en lugares como la guardería son entonces difíciles y dan lugar a episodios reiterados de rabietas; este comportamiento puede durar muchos meses. Para muchos niños mayores, una manta especial o un animal de peluche son en ese momento objetos de transición que actúan como símbolo de los padres ausentes.