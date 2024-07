Los fibroadenomas mamarios son tumoraciones benignas pequeñas, lisas, sólidas y redondeadas formadas por tejido fibroso y glandular.

(Véase también Introducción a los trastornos de la mama y Bultos en la mama.)

Por lo general, los fibroadenomas mamarios aparecen en mujeres jóvenes, incluso en adolescentes. Se desconoce su causa. En las mujeres adultas, los fibroadenomas mamarios pueden disminuir de tamaño con el tiempo, pero en las adolescentes tienden a seguir creciendo.

Los fibroadenomas mamarios pueden confundirse con un cáncer de mama, pero no lo son. Algunos fibroadenomas no parecen aumentar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, los fibroadenomas complejos (que tienen muchos componentes, como quistes, tejido cicatricial y bultos endurecidos) pueden aumentar dicho riesgo ligeramente.

Los bultos son indoloros y móviles, y tienen bordes claramente delimitados que pueden palparse durante una autoexploración mamaria. Estas características indican al médico que los tumores tienen muy poca probabilidad de ser malignos. Sin embargo, para asegurarse de que no sean cancerosos, suele extirparse parte o la totalidad del bulto para examinarlo al microscopio (biopsia). Se utiliza para ello anestesia local.

Los fibroadenomas mamarios se suelen extirpar si crecen o causan síntomas. Como los fibroadenomas en adolescentes tienden a crecer, se deben extirpar. No obstante, los fibroadenomas a menudo reaparecen. Después de extirpar varios tumores y comprobar que son benignos, la paciente y su médico pueden decidir no extirpar otros nuevos que puedan desarrollarse para evitar someterse a intervenciones repetidas. Independientemente de si los fibroadenomas se extirpan o no, la afectada debe someterse a chequeos regulares para que su médico pueda ver si hay cambios.