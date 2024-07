Por lo general, un medicamento (metotrexato) para embarazos ectópicos pequeños y sin rotura

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica

Un embarazo ectópico debe tratarse lo antes posible para salvar la vida de la mujer embarazada.

Los embarazos ectópicos de pequeño tamaño que no se han roto pueden tratarse con una dosis del medicamento metotrexato, administrado mediante inyección. El metotrexato hace que el embarazo ectópico disminuya de tamaño y desaparezca. Después de administrar metotrexato, los médicos solicitan análisis de sangre para medir las concentraciones de hCG cada pocos días o una vez a la semana con el fin de determinar si el tratamiento fue exitoso. Si no se puede detectar la hCG, el tratamiento se considera exitoso. Si una única dosis de metotrexato no tiene éxito, se necesita una segunda dosis de metotrexato o cirugía.

El embarazo ectópico se extirpa quirúrgicamente si los médicos sospechan que ha estallado o si el tratamiento con metotrexato no se puede administrar, lo que sucede, por ejemplo, si el embarazo ectópico es grande o si una mujer presenta resultados anormales en los análisis de sangre para la función renal o hepática.

Si la mujer recibe tratamiento con cirugía, los médicos suelen insertar un tubo de visualización (laparoscopio) en la cavidad abdominal a través de una pequeña incisión practicada justo debajo del ombligo y utilizan los instrumentos introducidos a través del laparoscopio para extirpar el embarazo ectópico. En algunos casos los médicos tienen que practicar una incisión mayor en el abdomen (laparotomía).

Durante la cirugía para un embarazo ectópico tubárico, los médicos extirpan el embarazo ectópico practicando una incisión en la trompa de Falopio. A menudo, basta con practicar una incisión en la trompa y esta se cura normalmente. A veces se puede extirpar la totalidad o parte de la trompa, dependiendo de la gravedad de la lesión y de los planes de la mujer para futuros embarazos. Se puede extirpar toda la trompa de Falopio si la mujer solicita una esterilización tubárica (ambas trompas necesitarían cirugía) o si la trompa es anormal y la mujer está planeando una fertilización in vitro para un futuro embarazo.

Todas las mujeres que tienen sangre Rh-negativa, tanto si reciben metotrexato como si requieren cirugía, reciben Inmunoglobulina Rho (D) para prevenir una enfermedad hemolítica del feto (eritroblastosis fetal), causada por una incompatibilidad de Rh (cuando una mujer embarazada tiene sangre Rh-negativa y el feto tiene sangre Rh-positiva).