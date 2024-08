Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV)

La vacuna contra el VPH se administra mediante una inyección intramuscular siguiendo una serie de 2 dosis o de 3 dosis. Si la dosis inicial de la vacuna contra el VPH se administra entre los 9 y los 14 años de edad, se administra una serie de 2 dosis. Si la dosis inicial de la vacuna contra el VPH se administra a los 15 años de edad o más, se sigue una serie de 3 dosis (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

La vacuna se recomienda para

Todos los niños y las niñas de 11 o 12 años de edad (pero puede iniciarse a los 9 años) y las personas hasta los 26 años de edad no vacunadas previamente o no suficientemente vacunadas

Algunos adultos de 27 a 45 años de edad después de hablar con su médico sobre el riesgo de nuevas infecciones por VPH (virus del papiloma humano) y los posibles beneficios de la vacunación para ellos

Las personas que sufren una afección que debilita su sistema inmunitario, como la infección por VIH, deben recibir una serie de 3 dosis, con independencia de su edad, cuando se administra la dosis inicial

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).