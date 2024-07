Introducción a los fármacos sin receta médica

Hace algún tiempo, la mayoría de los fármacos estaban disponibles sin necesidad de prescripción médica. En Estados unidos, antes de la existencia de la Food and Drug Administration (FDA), casi cualquier cosa se podía introducir en un frasco para venderse como un remedio seguro. El alcohol, la cocaína, la marihuana y el opio eran algunos de los productos que se vendían sin receta médica y sin prospecto de información para los usuarios. En Estados Unidos, la Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act de 1938 otorgó a la Food and Drug Administration (FDA) cierta autoridad en aspectos de regulación, pero esta ley no proporcionó pautas claras sobre qué fármacos se podían vender con prescripción médica y cuáles de forma libre.

Una enmienda a la FD&C, en 1951, intentó aclarar la diferencia entre los fármacos de venta con receta y los de venta libre, y acordar cuestiones referentes a la seguridad de los fármacos. Los fármacos de prescripción fueron definidos como compuestos que podían provocar dependencia, ser tóxicos o inseguros para su uso, a menos que se proporcionaran bajo supervisión médica. Cualquier otra sustancia podía venderse sin receta.

Otra enmienda a la FD&C, en 1962, estableció que los fármacos sin receta médica también debían reunir requisitos de seguridad y de eficacia. Sin embargo, puede resultar difícil determinar tanto la efectividad como la seguridad. Es posible que lo que sea eficaz para una persona no resulte eficaz para otra y, además, cualquier fármaco puede causar efectos secundarios no deseados (también denominados efectos adversos o reacciones farmacológicas adversas). En Estados Unidos no existió un sistema organizado para reportar los efectos adversos de los medicamentos de venta libre hasta 2007, cuando se hizo efectiva una nueva ley que obligaba a las empresas farmacéuticas a reportar eventos adversos graves relacionados con medicamentos de venta libre (véase OTC Products and Dietary Supplements [Productos y complementos dietéticos de venta libre]).