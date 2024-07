Tradicionalmente, la levodopa, que se administra junto con carbidopa, es el primer fármaco utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson. Estos medicamentos, administrados por vía oral, son la base del tratamiento para la enfermedad de Parkinson.

Pero cuando se mantiene el tratamiento con levodopa durante largo tiempo, puede tener efectos secundarios y ser menos eficaz. Por lo que algunos expertos han sugerido que podría ser útil usar otros fármacos de forma inicial y retrasar el uso de la levodopa. Sin embargo, la evidencia indica ahora que los efectos secundarios y la efectividad reducida después del uso a largo plazo probablemente se producen debido a que la enfermedad de Parkinson está empeorando y no están relacionados con el comienzo de la utilización del fármaco. Aunque, debido a que la levodopa puede perder eficacia después de varios años de uso, los médicos pueden recetar otro medicamento a personas menores de 60 años, que necesitarán tratamiento farmacológico a largo plazo para tratar la enfermedad de Parkinson. Otros fármacos que se pueden usar incluyen amantadina y los agonistas de la dopamina (fármacos que actúan como la dopamina, estimulando los mismos receptores en las células cerebrales). Estos fármacos se usan porque la producción de dopamina disminuye en la enfermedad de Parkinson.

La administración de levodopa reduce la rigidez muscular, mejora los movimientos y a menudo disminuye sustancialmente el temblor. La levodopa produce una mejoría muy importante en la enfermedad de Parkinson. El fármaco permite a muchos afectados con una enfermedad leve retornar a un nivel casi normal de actividad, y también permite caminar de nuevo a algunos que estaban confinados en cama.

La levodopa rara vez ayuda a las personas que tienen otros trastornos que pueden causar síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson (parkinsonismo), como la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva.

La levodopa es un precursor de la dopamina. Es decir, se convierte en dopamina en el cuerpo. La conversión se produce en los ganglios basales, donde la levodopa ayuda a compensar la disminución de dopamina debida a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, antes de que la levodopa llegue al cerebro, parte de ella se convierte en dopamina en el intestino y en la sangre. La presencia de dopamina en el intestino y en la sangre incrementa el riesgo de efectos secundarios como vómitos, hipotensión ortostática y rubor. Se administra carbidopa junto con la levodopa para evitar que esta se convierta en dopamina antes de alcanzar los ganglios basales. Como resultado, se producen menos efectos secundarios y hay más dopamina disponible para el cerebro.

La domperidona se puede utilizar para tratar los efectos secundarios de la levodopa (y otros fármacos antiparkinsonianos), como las náuseas, los vómitos y la hipotensión ortostática. La domperidona, como la carbidopa, reduce la cantidad de levodopa que se convierte en dopamina en el intestino y en el sistema cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), donde la levodopa aumenta el riesgo de efectos secundarios. La domperidona no está disponible en Estados Unidos.

Para determinar la dosis idónea de levodopa en una persona concreta debe hallarse un equilibrio entre el control de la enfermedad y los efectos secundarios, que pueden limitar la cantidad de levodopa que se tolera. Estos efectos secundarios son

Náuseas

Vómitos

Mareo leve

Movimientos involuntarios (de la boca, la cara y las extremidades) llamados discinesias

Pesadillas

Alucinaciones y paranoia (síntomas psicóticos)

Cambios en la presión arterial

Confusión

Comportamiento obsesivo o compulsivo o dificultad para controlar los impulsos, por ejemplo, dando lugar a un juego compulsivo o un gasto incontrolable

En ocasiones, la levodopa es necesaria para mantener el movimiento aunque esté causando alucinaciones, paranoia o confusión. En tales casos, se utilizan ciertos fármacos antipsicóticos (como la quetiapina, la clozapina o la pimavanserina) para reducir dichos efectos secundarios.

Después de tomar levodopa durante más de 5 años, más de la mitad de las personas comienzan a alternar rápidamente entre una respuesta satisfactoria al fármaco y ninguna respuesta, lo que se conoce en inglés como efecto on-off. En cuestión de segundos, la persona pasa de un estado de movilidad aceptable a otro de incapacidad grave e inmovilidad. Los períodos de movilidad después de cada dosis se hacen más cortos, y los síntomas pueden reaparecer antes de la siguiente dosis, lo que se conoce como efecto de inmovilidad o ausencia de respuesta funcional (efecto off). Además, los síntomas pueden ir acompañados de movimientos involuntarios debidos al uso de levodopa, que incluyen contorsiones o hiperactividad. Para controlar los efectos off durante un tiempo se puede escoger una de las opciones siguientes:

Tomar dosis más bajas con mayor frecuencia.

Cambiar a una forma de levodopa que se libera al torrente sanguíneo de forma más gradual (fórmula de tratamiento de liberación controlada)

Adición de un agonista de la dopamina o amantadina

Sin embargo, después de 15 a 20 años resulta muy difícil evitar el efecto de inmovilidad o ausencia de respuesta funcional (efecto off). Es entonces cuando se considera la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Se puede administrar una formulación de levodopa-carbidopa (comercializada en Europa) utilizando una bomba conectada a un tubo de alimentación insertado en el intestino delgado. La bomba suministra levodopa de forma continua, manteniendo prácticamente estable la concentración de fármaco y reduciendo la probabilidad de efectos secundarios. Esta formulación se está estudiando como tratamiento para las personas que presentan síntomas graves que no remiten mediante tratamiento farmacológico y que no pueden tratarse con cirugía cerebral. Esta formulación parece reducir en gran medida los tiempos de inmovilidad (off) y aumentar la calidad de vida.