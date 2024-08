Terapia antirretroviral

Si la demencia asociada al VIH no se trata, puede ser mortal. No obstante, cuando la infección por VIH se trata con tratamiento antirretrovírico (antiretroviral therapy, ART, por sus siglas en inglés), en ocasiones la funcionalidad mental mejora de forma espectacular. El tratamiento antirretrovírico consiste en una combinación de los fármacos utilizados para tratar la infección por VIH. Sin embargo, la demencia vuelve a aparecer, dado que la infección no se cura.

Como en otras demencias, el tratamiento también incluye medidas generales para proporcionar apoyo.