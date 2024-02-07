Anlegen einer Daumen-Spica-Schiene

Daumenschienen sind Vorrichtungen, die zur Ruhigstellung des Daumens und der angrenzenden Strukturen eingesetzt werden.
Indikationen
Fraktur des Daumenmittelhandknochens
Kahnbeinbruch
Fraktur des Os lunatum
Daumen ulnare Kollateralbandverletzungen
De Quervains Tenosynovitis
Gegenanzeigen
Keine
Komplikationen
Thermische Verletzungen (verursacht durch die exotherme Reaktion zwischen Gips oder Glasfasern und Wasser)
Kompartmentsyndrom (teilweise verursacht durch eine übermäßige Enge der umlaufenden Umwicklung)
Ausrüstung
Stockinette (ein Stück zur Abdeckung des Bereichs von den MCP-Gelenken bis zur Mitte des Unterarms und ein zweites Stück zur Abdeckung des Daumens von der Spitze bis zur Basis des Mittelhandknochens)
Rollenpolster (z. B. Watterolle) 5 cm (2 Zoll) breit
Gips- oder Glasfaserschienenmaterial mit einer Breite von 7,5 cm (3 Zoll) - ausreichend, um vom DIP-Gelenk des Daumens bis zur Mitte des Unterarms zu reichen
Starke Scheren und/oder Schneidemaschinen
Elastische Binde 5 cm (2 Zoll) breit
Lauwarmes Wasser und Eimer oder anderes Gefäß
Nicht sterile Handschuhe
Positionierung
Der Patient sollte so gelagert werden, dass der Behandler angemessenen Zugang zur betroffenen Hand des Patienten hat.
Halten Sie den Daumen in einer leicht gebeugten und abduzierten Position, als ob Sie eine schmale Tasse oder den Stiel eines Weinglases halten würden.
Strecken Sie das Handgelenk um 10 bis 20° aus.
Sofern keine zusätzliche Verletzung vorliegt, sollte die Schiene eine uneingeschränkte Bewegung des 2. bis 4. MCP-Gelenks ermöglichen.
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Verfahren
Tragen Sie nicht sterile Handschuhe.
Bringen Sie Stockinette an, um den Daumen zu bedecken.
Schneiden Sie ein Loch in die zweite Stockinette, damit der Daumen herausragen kann.
Bringen Sie eine zweite Stockinette an, um den Bereich von den MCP-Gelenken bis zur Mitte des Unterarms abzudecken.
Wickeln Sie die Polsterung vom MCP-Gelenk bis zur Mitte des Unterarms etwas über den Bereich hinaus, der von dem Schienenmaterial bedeckt werden soll; überlappen Sie jede Umdrehung um die halbe Breite der Polsterung und reißen Sie die Wicklung regelmäßig in der Breite ein, um das Risiko einer Gewebekompression zu verringern
Wickeln Sie die Polsterung um den Daumen.
Glätten Sie die Polsterung nach Bedarf. Achten Sie darauf, dass die Polsterung keine Falten wirft. Reißen Sie überschüssige Polsterung ab, um lokale Druckstellen auf der Haut zu vermeiden.
Legen Sie ein Stück Schienenmaterial aus, das dem Abstand zwischen dem DIP-Gelenk des Daumens und der Mitte des Unterarms entspricht.
Rollen Sie zusätzliches Schienenmaterial ab und falten Sie es entlang der ersten Länge hin und her, bis Sie 6 bis 8 Lagen haben (bei Verwendung von einlagigen Rollen).
Wenn Sie fertiges Schienenmaterial verwenden, können Sie auch ein einzelnes Stück auf die oben angegebene Länge zuschneiden.
Tauchen Sie das Schienenmaterial in lauwarmes Wasser ein.
Drücken Sie das überschüssige Wasser aus dem Schienungsmaterial aus (wringen Sie den Gips nicht aus).
Legen Sie das Schienenmaterial um den Daumen und die radiale Seite des Unterarms.
Falten Sie die zusätzliche Stockinette und Watte so, dass alle Kanten des Schienungsmaterials bedeckt sind.
Wickeln Sie die elastische Hülle von distal nach proximal über das Schienungsmaterial und überlappen Sie jede Umdrehung um die halbe Breite der elastischen Hülle.
Glätten Sie das Schienungsmaterial mit den Handflächen und nicht mit den Fingerspitzen, damit es sich der Kontur des Arms anpasst und die Zwischenräume im Material ausfüllt.
Halten Sie den Daumen in einer leicht gebeugten und abduzierten Position und die Hand und das Handgelenk in einer Position, als ob Sie eine schmale Tasse oder den Stiel eines Weinglases halten würden, bis das Schienungsmaterial aushärtet (siehe Abbildung Daumen-Spica-Schiene).
Überprüfen Sie den distalen neurovaskulären Status (z. B. Kapillarfüllung, distales Gefühl, Fingerbeugung und -streckung).
Daumenverbandschiene
Nachsorge
Raten Sie dem Patienten, die Schiene trocken zu halten.
Vereinbaren oder empfehlen Sie eine angemessene Nachsorge.
Weisen Sie den Patienten an, auf Komplikationen wie eine Verschlimmerung der Schmerzen, Parästhesien/Taubheit und Farbveränderungen der Finger zu achten.
Weisen Sie den Patienten an, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Schmerzen zu Hause nicht mit oralen Medikamenten kontrolliert werden können oder wenn der Patient distal der Schiene Parästhesien/Taubheitsgefühle und/oder Farbveränderungen entwickelt.
Warnungen und häufige Fehler
Stellen Sie sicher, dass Polsterungen und elastische Umhüllungen nicht zu fest angebracht sind.
Die Basis des Daumens ist eine häufige Stelle für überschüssige Gipsfalten in dieser Schiene.
Möglicherweise ist eine zusätzliche Polsterung über dem radialen Styloid erforderlich.
Tipps und Tricks
Wenn Sie das Schienungsmaterial der Länge nach entlang der Daumenpartie (von der Spitze bis zum MCP-Gelenk) schneiden, lässt es sich besser um den Daumen herum formen und kann nach dem Aushärten Faltenbildung verhindern.
Alternativ können an der Daumenwurzel kleine Kerben senkrecht zur Länge der Schiene geschnitten werden, um zu verhindern, dass sich der Gips in diesem Bereich bündelt und beim Aushärten Falten wirft.
Warmes Wasser lässt den Gips schneller aushärten. Wenn Sie mit dem Anlegen von Schienen nicht vertraut sind, sollten Sie kühleres Wasser verwenden, um die Arbeitszeit zu verlängern.
Bei größeren Patienten kann für den Unterarmteil des Wickels eine 3-Zoll-Wattepolsterung verwendet werden.