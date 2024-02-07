Anlegen einer Daumen-Spica-Schiene

Tragen Sie nicht sterile Handschuhe.

Bringen Sie Stockinette an, um den Daumen zu bedecken.

Schneiden Sie ein Loch in die zweite Stockinette, damit der Daumen herausragen kann.

Bringen Sie eine zweite Stockinette an, um den Bereich von den MCP-Gelenken bis zur Mitte des Unterarms abzudecken.

Wickeln Sie die Polsterung vom MCP-Gelenk bis zur Mitte des Unterarms etwas über den Bereich hinaus, der von dem Schienenmaterial bedeckt werden soll; überlappen Sie jede Umdrehung um die halbe Breite der Polsterung und reißen Sie die Wicklung regelmäßig in der Breite ein, um das Risiko einer Gewebekompression zu verringern

Wickeln Sie die Polsterung um den Daumen.

Glätten Sie die Polsterung nach Bedarf. Achten Sie darauf, dass die Polsterung keine Falten wirft. Reißen Sie überschüssige Polsterung ab, um lokale Druckstellen auf der Haut zu vermeiden.

Legen Sie ein Stück Schienenmaterial aus, das dem Abstand zwischen dem DIP-Gelenk des Daumens und der Mitte des Unterarms entspricht.

Rollen Sie zusätzliches Schienenmaterial ab und falten Sie es entlang der ersten Länge hin und her, bis Sie 6 bis 8 Lagen haben (bei Verwendung von einlagigen Rollen).

Wenn Sie fertiges Schienenmaterial verwenden, können Sie auch ein einzelnes Stück auf die oben angegebene Länge zuschneiden.

Tauchen Sie das Schienenmaterial in lauwarmes Wasser ein.

Drücken Sie das überschüssige Wasser aus dem Schienungsmaterial aus (wringen Sie den Gips nicht aus).

Legen Sie das Schienenmaterial um den Daumen und die radiale Seite des Unterarms.

Falten Sie die zusätzliche Stockinette und Watte so, dass alle Kanten des Schienungsmaterials bedeckt sind.

Wickeln Sie die elastische Hülle von distal nach proximal über das Schienungsmaterial und überlappen Sie jede Umdrehung um die halbe Breite der elastischen Hülle.

Glätten Sie das Schienungsmaterial mit den Handflächen und nicht mit den Fingerspitzen, damit es sich der Kontur des Arms anpasst und die Zwischenräume im Material ausfüllt.

Halten Sie den Daumen in einer leicht gebeugten und abduzierten Position und die Hand und das Handgelenk in einer Position, als ob Sie eine schmale Tasse oder den Stiel eines Weinglases halten würden, bis das Schienungsmaterial aushärtet (siehe Abbildung Daumen-Spica-Schiene).