Die Ösophagusatresie bezeichnet eine unvollständige Bildung des Ösophagus, die häufig mit einer tracheoösophagealen Fistel assoziiert ist. Der Verdacht auf die Anomalie wird in der Regel bei der pränatalen Ultraschalluntersuchung aufgrund von Polyhydramnion oder während der Neugeborenenperiode aufgrund einer Aspirationspneumonie gestellt. Die Diagnose wird gestellt, nachdem das Einführen einer nasogastrischen oder orogastrischen Sonde in den Magen fehlgeschlagen ist und anhand einer Röntgenaufnahme. Die Behandlung der Wahl ist die chirurgische Wiederherstellung.

(Siehe auch Angeborene Anomalien des Gastrointestinaltrakts im Überblick.)

Die Ösophagusatresie ist die häufigste GIT-Atresie. Die geschätzte Inzidenz beträgt etwa 1 auf 3000 bis 4000 Lebendgeburten (1, 2, 3). Sonstige angeborene Fehlbildungen machen bis zu 50% der Fälle aus.

Zwei Syndrome sind insbesondere mit Ösophagusatresie verbunden:

VACTERL ( V ertebral Anomalies, A nal Atresia, C ardiac Malformations, T racheoesophageal Fistula, e sophageal atresia, R enal Anomalies and R adial Aplasia, L imb Anomalies) schließen Wirbelkörperfehlbildungen mit ein.

CHARGE (Coloboma, Herzfehler, Atresie der Choanen, R [„Retardierung“ oder Anomalien der geistigen und/oder körperlichen Entwicklung], Genitale Hypoplasie und Eohrfehlbildungen)

Etwa 20% der Kinder mit Ösophagusatresie erfüllen Kriterien für VACTERL (4, 5).

VACTERL (Röntgenanomalien) Einzelheiten ausblenden Diese Röntgenaufnahme zeigt Anomalien, die mit dem VACTERL (Vertebral Anomalies, Anal Atresia, Cardiac Malformations, Tracheoesophageal Fistula, Esophageal atresia, Renal Anomalies and Radial Aplasia, Limb Anomalies)-Syndrom assoziiert sind. Beachten Sie die Wirbelsegmentierungsanomalie (weiße Pfeilspitze), den in der atretischen proximalen Speiseröhre aufgewickelten enterischen Tubus (schwarze Pfeilspitze), Gas im Darm, das mit einer Ösophagusatresie mit tracheoösophagealer Fistel übereinstimmt, und die Deformität der linken oberen Extremität. © Springer Science+Business Media

Es gibt 5 Haupttypen der tracheoösophagealen Fehlbildung (siehe Abbildung Typen und relative Häufigkeiten der Ösophagusatresie und tracheoösophagealen Fistel ). Die meisten dieser Typen gehen mit einer Fistel zwischen Luft- und Speiseröhre einher.

Die meisten Säuglinge werden während der Neugeborenenperiode vorgestellt, aber Säuglinge mit einer Fistel vom Typ H können bis zum späten Säuglings- oder Kindesalter unerkannt bleiben; es gibt Fallberichte über Fisteln vom Typ H, die erst im Erwachsenenalter auftreten (6).

Charakteristische Symptome sind übermäßige Sekretion, Husten und Zyanose nach Schluckversuchen und Aspirationspneumonie. Die Ösophagusatresie mit distalen Fisteln führt zu einem geblähten Bauch, da Luft von der Trachea durch die Fistel in den unteren Ösophagus und Magen gedrückt wird, sobald der Säugling schreit.

Typen und relative Häufigkeiten der Ösophagusatresie und der tracheoösophagealen Fistel

Diagnose von Ösophagusatresie Pränatal: Ultraschall

Postnatal: Platzierung einer nasogastrischen oder orogastrischen Sonde und Röntgenuntersuchung

Manchmal starre Bronchoskopie, Ösophagogramm oder CT- oder MRT-Untersuchung

Nierenultraschall und Echokardiografie zur Abklärung begleitender Anomalien Die routinemäßige pränatale Ultraschalluntersuchung kann auf eine Ösophagusatresie hindeuten. Ein Polyhydramnion kann vorhanden sein, ist aber nicht spezifisch für die Diagnose, da es bei vielen anderen Erkrankungen auftreten kann. Die fetale Magenblase kann fehlen, aber nur in weniger als der Hälfte der Fälle. Weniger häufig gibt es einen erweiterten oberen Ösophagussack, aber dies wird in der Regel nur bei Feten mit Polyhydramnion und ohne Magenblase erkannt. Nach der Geburt wird eine nasogastrische oder eine orogastrische Sonde eingeführt, wenn eine Ösophagusatresie durch pränatalen Ultraschall oder klinische Befunde vermutet wird; die Diagnose einer Ösophagusatresie wird durch die Unfähigkeit, die Sonde in den Magen einzuführen, erhärtet. Ein strahlenundurchlässiger Katheter kann die Stelle der Atresie auf dem Röntgenbild zeigen. Bei atypischen Fällen muss man eine kleine Menge wasserlöslichen Kontrastmittels in den oberen Ösophagus einbringen, um die Anatomie unter Röntgenkontrolle zu beurteilen. Das Kontrastmittel muss dann abgesaugt werden, da es eine chemische Pneumonitis verursachen kann, wenn es in die Lunge eindringt. Diese Untersuchung sollte nur von einem erfahrenen Radiologen und in dem Zentrum durchgeführt werden, in dem auch der chirurgische Eingriff stattfindet. Zur Bestätigung der Diagnose, zur Klärung der Anatomie, insbesondere bei einer begleitenden tracheoösophagealen Fistel, und zur Planung der chirurgischen Reparatur können eine starre Bronchoskopie, ein Ösophagramm oder eine CT- oder MRT-Untersuchung durchgeführt werden. Es sollte eine gründliche körperliche Untersuchung sowie eine Nierenultraschalluntersuchung und ein Echokardiogramm durchgeführt werden, um damit verbundene Anomalien zu beurteilen (1). Diagnosehinweis 1. Dingemann C, Eaton S, Aksnes G, et al. ERNICA Consensus Conference on the Management of Patients with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: Diagnostics, Preoperative, Operative, and Postoperative Management. Eur J Pediatr Surg. 2020;30(4):326-336. doi:10.1055/s-0039-1693116