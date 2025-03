Gelenktumoren

Der tenosynoviale Riesenzelltumor (früher als pigmentierte villonoduläre Synovitis bezeichnet) gilt als gutartiger neoplastischer Tumor der Synovialis, der sowohl um als auch in einem Gelenk auftreten kann. Der Tumor kann knotig (fokal lokalisiert) in kleineren Gelenken der Hände, Füße und des Knies oder, was häufiger vorkommt, diffus in größeren Gelenken wie Knie und Hüfte sein. Wenn der Tumor eine Sehne betrifft, spricht man von einem Riesenzelltumor der Sehnenscheide. Die Gelenkinnenhaut verdickt und enthält Hämosiderin, das dem Gewebe sein blutbeflecktes Aussehen und charakteristisches Erscheinungsbild im MRT verleiht. Das Gewebe neigt zu invasivem Wachstum in den benachbarten Knochen mit folgender zystischer Zerstörung und Beschädigung des Knorpels. Der enosynoviale Riesenzelltumor ist in der Regel monartikulär, kann aber auch polyartikulär sein.

Die Tumoren entstehen aus neoplastischen Synovialzellen, die einen Wachstumsfaktor CSF-1 (Kolonie-stimulierender Faktor-1) überexprimieren. Die Tumoren bestehen typischerweise aus einer kleinen Anzahl dieser Zellen und einem hohen Anteil an myeloischen Vorläufern (Monozyten und Makrophagen), die CSF-1-Rezeptoren (CSF-1R) besitzen. Das CSF-1 stimuliert das Wachstum dieser myeloischen Vorläuferzellen.

Der diffuse tenosynoviale Riesenzelltumor hat eine hohe Lokalrezidivrate, die häufig zu weiteren Operationen und Morbidität führt. Die Standardbehandlung ist die vollständige Entfernung durch Synovektomie. Kleinere Läsionen eines zugänglichen Gelenks können mit einer arthroskopischen Resektion behandelt werden, wobei allerdings ein gewisses Risiko der Aussaat in das gesamte Gelenk besteht. Für eine vollständigere Resektion ist meist eine offene Arthrotomie notwendig. Der Tumor kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gelenkkapsel liegen, insbesondere wenn der Poplitealraum betroffen ist.

Pexidartinib, ein orales Medikament, wird zur Behandlung von symptomatischen tenosynovialen Riesenzelltumoren eingesetzt, die eine schwere Morbidität oder funktionelle Einschränkungen verursachen, die durch eine Operation nicht verbessert werden können. Durch Bindung an den CSF-1R, der auf Monozyten, Makrophagen und Osteoklasten exprimiert wird, hilft das Medikament die Tumorproliferation zu verhindern. Zu den unerwünschten Wirkungen gehören Hepatitis und Leberversagen. Die Bedeutung von Pexidartinib nimmt immer mehr zu (1). Die US-Verschreibungsinformationen enthalten einen Warnhinweis über das Risiko einer schweren und möglicherweise tödlichen Leberschädigung. Pexidartinib ist in den USA nur in Krebszentren über das Risk Evaluation and Mitigation Strategy Program des Herstellers erhältlich.

Tenosynovialer Riesenzelltumor Bild Image courtesy of Michael J. Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

Eine verspätete Behandlung des tenosynovialen Riesenzelltumors, insbesondere nach einem Rezidiv, kann einen vollständigen Gelenkersatz erfordern. Nach mehreren Synovektomien kommt in seltenen Fällen gelegentlich eine Bestrahlungstherapie zur Anwendung.