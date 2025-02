Knöchelverstauchungen

Es liegen eine Dehnung und Risse in einem Band bzw. in mehreren Bändern vor, wobei die Risse jedoch so klein sind, dass sie nur mikroskopisch sichtbar wären. Der Knöchel schmerzt in der Regel kaum und schwillt kaum an, das Gelenk ist aber geschwächt und in höherem Maße verletzungsgefährdet. Die Heilung kann Stunden bis Tage dauern.