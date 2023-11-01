Ermüdungsfrakturen sind kleine unvollständige Frakturen (Brüche) an Knochen, die eher durch eine Ermüdung als durch eine spezielle Verletzung verursacht werden.

(Siehe auch Überblick über Sportverletzungen.)

Die Schmerzen treten bei Belastung auf und werden nach und nach schlimmer.

Es wird ein Röntgenbild oder ein Knochenscan angefertigt.

Der gebrochene Knochen sollte über mindestens 6 bis 12 Wochen nicht belastet werden.

Ermüdungsfrakturen stellen sich ein, wenn eine wiederholte Anstrengung die Fähigkeiten der betreffenden Muskeln und Bänder übersteigt, die Belastung abzufangen und die Knochen abzufedern. Ermüdungsfrakturen können am Oberschenkelknochen, am Becken oder am Schienbein auftreten. Mehr als die Hälfte aller Ermüdungsfrakturen betreffen den Unterschenkel, meistens die Knochen des Mittelfußes (Os metatarsale).

Ermüdungsfrakturen sind nicht die Folge einer bestimmten Verletzung (zum Beispiel eines Sturzes oder eines Schlags), sondern treten nach wiederholter Belastung oder Überbeanspruchung auf. Die Ermüdungsfrakturen der metatarsalen Knochen (Marschfrakturen) treten für gewöhnlich bei Läufern auf, die die Intensität oder Dauer des Trainings zu schnell ändern, oder bei Menschen ohne Kondition, die lange Strecken gehen und dabei eine Last tragen (zum Beispiel frisch rekrutierte Soldaten). Zu den anderen Risikofaktoren zählen ein hohes Fußgewölbe, nicht ausreichend stoßdämpfendes Schuhwerk und dünner werdende Knochen (Osteoporose).

Frauen und Mädchen, die hart trainieren und sich nicht entsprechend ernähren (zum Beispiel manche Langstreckenläuferinnen und manche Sportlerinnen, bei denen es auf das Erscheinungsbild ankommt), haben eventuell ein Risiko, Ermüdungsfrakturen zu erleiden. Sie haben eventuell keine Monatsblutungen mehr (Amenorrhö) und entwickeln eine Osteoporose. Dieser Zustand ist als „athletische Triade bei Sportlerinnen‟ (Amenorrhö, Essstörungen und Osteoporose) bekannt.

Wussten Sie ...

Symptome von Ermüdungsfrakturen des Fußes Bei metatarsalen Ermüdungsfrakturen treten die Schmerzen des Vorderfußes am häufigsten nach einem langen oder intensiven Training auf und verschwinden dann, kurz nachdem mit der Übung aufgehört wurde. Bei den folgenden Übungen setzt der Schmerz früher wieder ein und kann so stark werden, dass das Training dadurch unmöglich wird. Der Schmerz hält selbst dann an, wenn der Fuß nicht mehr belastet wird. Während der körperlichen Untersuchung kann der Fuß Anzeichen einer akuten Entzündung zeigen, oder die Schmerzen können durch Druck auf den Fuß oder durch Zusammendrücken des Fußes wieder zunehmen. Menschen mit anhaltenden tiefen Leisten- oder Oberschenkelschmerzen bei Belastung müssen auf eine Femur-Stressfraktur in der Nähe des Hüftgelenks untersucht werden.

Diagnose von Ermüdungsfrakturen des Fußes Röntgenaufnahmen Standard-Röntgenbilder werden in der Regel erstellt, können aber bis etwa 2 bis 3 Wochen nach der Verletzung normal aussehen, bevor sie schließlich zeigen, dass die Knochenfraktur ausheilt. Eine frühere Diagnose ist oft mit einem Knochenscan oder einer Magnetresonanztomographie (MRT) möglich. Frauen mit Ermüdungsfrakturen sollten mit ihrem Arzt sprechen, ob sie auf Osteoporose getestet werden sollten. Bei Frauen mit Stressfrakturen des Beckens oder Femurs in der Nähe der Hüfte kann eine nicht diagnostizierte Osteopenie vorliegen, die weitere Tests erforderlich machen kann. Was ist eine Ermüdungsfraktur?