Gutartige Magentumoren

VonAnthony Villano, MD, Fox Chase Cancer Center
Überprüft vonMinhhuyen Nguyen, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2025
Da gutartige (benigne) Tumoren im Magen kaum je Beschwerden oder medizinische Probleme verursachen, bleiben sie meistens unerkannt und unbehandelt. Manche bluten jedoch gelegentlich und werden dann mittels Endoskopie (dabei wird ein biegsamer Beobachtungsschlauch [Endoskop] durch den Mund eingeführt, um die Speiseröhre zu betrachten) oder Operation entfernt.

Magenpolypen sind seltene gutartige, runde Wucherungen, die in die Magenhöhle reichen. Sie können bösartig werden (d. h. sie sind präkanzerös). Deshalb werden Polypen meist endoskopisch entfernt. Durch das Endoskop wird die Wucherung direkt mit elektrischem Strom (Elektrokauter), Hitze (thermische Obliteration) oder einem sehr energiereichen Lichtstrahl (Laserfototherapie) behandelt.

